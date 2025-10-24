格闘技イベント「RIZIN」はオフィシャルアンバサダーのくるみ（蒼瀬くるみ）が体調不良により医師の診察を受け、「メニエール病」と診断されたことを24日、発表した。

これに伴い、治療に専念し、11月3日に開催する「RIZIN LANDMARK 12in KOBE」のプロモーションイベント・番組などへの出演は見合わせることになった。同大会の解説は、ピンチヒッターとしてRIZINガール2025のメンバーでキャプテンを務める武井さらが務める。

欠場するくるみは「先月体調が悪くなって、病院に行ったらメニエール病と診断されました。今はもうお薬をもらって病院にも行ってだいぶ元気なんですけど、今回の11月大会は大事をとってお休みすることになりました。その前のバラ呼びとかも、今回はお休みさせてもらっています。当日も武井さんがピンチヒッターになってくれるということで。武井さん、ありがとうございます。私も早く元気になって、まあもう元気なんですけどもっと元気になって、早く皆さんに会えるのを楽しみにしています。久々に今回はPPVで大会を見ようと思っています。皆さんに早く会えるのを楽しみに頑張ります」とRIZINを通じてコメントを発表した。