【SVリーグ】大阪ブルテオン vs. サントリーサンバーズ大阪（10月24日・男子第1節）

【映像】「仕上がり度」がエグい 中学時代の秘蔵写真

SVリーグ男子開幕戦の中継に登場した人気アイドルの”秘蔵写真”に「可愛すぎる」「美人さん」「はい かわいい」などファンが騒然となる一幕があった。

大同生命SVリーグ男子は10月24日に2025-26シーズンの開幕を迎え、ともに大阪に本拠地を構える大阪ブルテオンとサントリーサンバーズ大阪が対戦。多くのスター選手を抱えるチーム同士の対戦で幕を開けた。

試合を中継したABEMAではゲスト解説にバレーボール歴14年の櫻坂46・田村保乃が登場した。大学までの14年間プレイヤーと過ごした彼女の中学時代の写真が紹介されると、ファンは大盛り上がり。「可愛すぎる」「ほのの可愛さは世界一」「ほのかわいいジェント」「かぁぁぁいいい」と、多くの反響が寄せられた。

女子開幕戦に続いての登場となった田村は「バレーボールをやっていた身ではあるのですが、見るのも好きなので、観戦の楽しさも共有できたらと思います」と、男子開幕戦に向けて意気込むと、元男子日本代表のエース・山本隆弘氏とともに随所にナイスリアクションと解説を披露していた。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）