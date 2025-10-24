昨シーズン、生まれ変わったVリーグで初代王者に輝いた、フラーゴラッド鹿児島。25日、連覇へ向け、新シーズンが開幕します。注目の新加入選手、そしてキーマンは？

25日、新シーズンの開幕を迎えるフラーゴラッド鹿児島。

東西9チームずつ、18チームで争うVリーグで、フラーゴラッドは昨シーズン、西地区2位からの下剋上でプレーオフの頂点に。初代年間王者に輝きました。

昨シーズン、レギュラーシーズンMVPの長友優磨キャプテンが今季もチームをけん引するなか、Vリーグ連覇へ向けて、新たに5人の戦力が加わりました。

新たに5人の戦力

SVリーグの長野から移籍してきた迫田郭志選手は指宿市出身。鹿児島商業時代に全国大会準優勝を経験した選手で、高校以来の鹿児島でのプレーに意気込みます。

（長野から移籍 迫田郭志選手）「地元に帰ってプレーしたいと思っていたので、2連覇という形で今まで関わってきた人たちに恩返ししたい。ディフェンシブなプレイヤーだと思うが攻撃面でも活躍の場を広げたいので、スパイク・サーブも見てもらいたい」

ほかにも、年代別代表経験のある19歳の若きセッター・原亜久里選手に、SVリーグの東京グレートベアーズからは、アジアカップで代表経験のある山田大悟選手と、海外での経験も豊富な峯村雄大選手の2人が加入。

なかでも、特別な思いでチームに加わったのが、開幕戦の開催地、霧島市出身のセッター・小野宙選手。昨シーズンは、Vリーグの富士通でプレーも一度、現役を引退。それでも、「地元鹿児島に貢献したい」と、現役続行を決意しました。

（新加入 小野宙選手）「（開幕戦の会場では）小・中学校とたくさん試合をしたので感慨深い。ここでプロとしてやるんだという実感があると同時に、変なプレーもできないという緊張感もある。鹿児島の皆さんに僕のプレーを見てもらえるのはうれしい」

今シーズンのカギは…

チームを率いるのは、藤田高教新ヘッドコーチ。今シーズンのカギに上げたのは…。

（高田高教ヘッドコーチ）「セッターですね。セッターの3人が安定してくれば、打ち手はいるので、去年よりもう1ランク上のレベルで戦える」

その言葉通り、付きっきりで指導をする場面も。

昨シーズンの正セッターが現役引退でチームを離れたなか、原選手・小野選手・森井泉選手の3人のセッターの内、誰がどのように攻撃のタクトを振るのかも注目の一つです。

開幕戦の舞台は霧島。新たにサブタウンとなり、ホームゲームは初開催。着々と準備が進んでいます。

霧島市役所では、フラゴラシャツを着た職員の姿も。開幕戦を盛り上げるためにのぼり旗も設置しました。

さらに、25日の開幕戦を楽しみにしているのが…。

開幕戦を楽しみにしているのが…

霧島市で活動するつばさジュニアバレーボールスポーツ少年団。25日、選手たちのエスコートを任されています。キャプテンの平野さんは、始球式の大役も担います。

（翼ジュニアバレーボールスポーツ少年団・平野正宗キャプテン）「レベルの高い選手のプレーや、応援も楽しみ」

この日は、速めに練習を終え応援グッズを作りました。

ファンの期待を背に、あす、いよいよシーズン開幕です。

（長友優磨キャプテン）「連覇を目指すなか厳しい戦いになると思うが、自分たちのバレーをしっかり見せていきたい」

25日の開幕戦は、MBCテレビで実況生中継で放送します。

25日午後0時55分から、是非ご覧ください。

・