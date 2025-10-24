米ＣＰＩ待ちで小動き、ドル円１５３円付近＝ロンドン為替概況



ロンドン市場は、米ＣＰＩ待ちで小動きになっている。ドル円は東京市場で一段と円安が進行、ロンドン朝方にかけて153円台乗せとなる場面があった。しかし、その後は152.70台まで調整売りが入るなど売買が交錯している。クロス円も同様に上昇したあとは、上げ一服。ユーロ円は177円台、ポンド円は203円台で振幅している。この日は仏・独・ユーロ圏・英国などの１０月ＰＭＩ速報値が発表された。独、ユーロ圏、英国などいずれも予想を上回る結果となった。ユーロドル、ポンドドルいずれも買い反応をみせたが、持続性には乏しい値動きとなっている。ユーロドルは1.16台前半で、ポンドドルは1.33台前半での上下動にとどまっている。このあと、日本時間午後９時３０分には９月米消費者物価指数（ＣＰＩ）発表が控えている。来週の米ＦＯＭＣに関して、市場は２５ｂｐ利下げを織り込み済みとなっており、きょうのＣＰＩが利下げ観測にどの程度のインパクトを与えるのかが注目される。



ドル円は153円付近での取引。東京市場ではいわゆる高市トレードで買われ、152.48付近から153円付近へと上昇。ロンドン朝方には一時153.06近辺に高値を伸ばした。しかし、153円台での取引は定着せず、152.70台まで一時反落。ロンドン時間には152円台後半から153円付近での揉み合いとなっている。米ＣＰＩ待ちとなっている。



ユーロドルは1.16台前半での取引。1.1601から1.1628までの狭いレンジで売買が交錯している。１０月独ＰＭＩ速報値が製造業、非製造業いずれも予想を上回ったことで買われる反応があったが、すぐに値動きは収束している。ユーロ円は振幅を伴いながらも堅調に推移している。東京早朝の177.20付近を安値に、ロンドン序盤には高値を177.70付近に伸ばした。その後も177円台後半に高止まりしている。対ポンドでも狭いレンジでの上下動にとどまっている。



ポンドドルは1.33台前半での取引。ロンドン朝方の1.3334付近を高値に、一時1.3301付近まで下押しされた。独ＰＭＩを受けたユーロ買い・ポンド売りの影響とみられる。しかし、英ＰＭＩ速報値も予想を上回り、ポンド売りを解消している。ポンド円は東京早朝の203.26付近を安値に買われ、ロンドン朝方には高値を203.32付近まで伸ばした。しかし、ロンドン時間には203.50割れまで反落するなど、上昇は一服している。ユーロポンドは0.8706から0.8732までのレンジで上に往って来いとなっている。



minkabu PRESS編集部 松木秀明

外部サイト