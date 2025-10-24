オイシックス新潟アルビレックスBCの能登嵩都（しゅうと）投手が10月23日のプロ野球ドラフト会議で阪神から5位で指名を受けました。



テレビ新潟のスタジオで能登投手に聞きました。



Q）一夜明け、どんな気持ちですか？



〈オイシックス 能登嵩都投手〉

「本当にやっぱりうれしいです」



県内では育成枠でも次々と指名され、計4人がセパ12球団への扉を開きました。



東京で開かれたプロ野球ドラフト会議。多くの選手がこの日にかけてアピールしてきました。





指名を待つのは新潟県からも。スーツ姿に身を包んだオイシックスの能登嵩都投手です。能登投手は緩急を活かし、空振りも取れる本格派の右腕。ことしは、最多勝や最多奪三振など主要タイトルを総なめしてきました。次々と指名が進む中、ついに……「第5巡選択希望選手 阪神 能登嵩都投手」一瞬にして緊張の糸がゆるんだ能登投手。阪神から5位指名を受けました。独立リーグ時も併せ、オイシックスから投手で支配下指名を受けることは球団初です。〈オイシックス 能登嵩都投手〉「ご縁に巡り合えたのはとてもありがたいことなので、チームの勝ちに貢献できるようなピッチャーになれれば」オイシックスからはこのほかにもサウスポーの牧野憲伸投手が中日から育成1位。知念大成選手が巨人から育成5位で指名されています。また、高校生からは関根学園の池田栞太選手がソフトバンクから育成1位で指名を受けました。一夜明けた24日、秋晴れに恵まれた球場で練習に励んだオイシックスの選手たち。リラックスした表情で体をほぐしつつも挑戦はすでに始まっています。〈オイシックス 能登嵩都投手〉「サポーターも凄い声援をくれたので、とても力になったと思います。自分のアピールポイントを新人のキャンプから何かアピールができればいいなというのがあります」新潟から夢の扉を開けた選手たち。期待に胸を躍らせながら更なる活躍を誓い、新たなステージに羽ばたきます。