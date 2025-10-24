10月26日にウインターカップ予選決勝が全国各地で開催され、新たに9府県で出場校が決定する。

石川県の決勝カードは、北陸学院高校vs金沢市立工業高校。U18男子日本代表として日・韓・中ジュニア交流競技会に出場したフォワードの藤原弘大が所属する北陸学院。今夏のインターハイでは準々決勝で北陸高校に敗れた借りを返しに行くことができるのか、注目が集まる。

25日に東海大学付属相模高校vs立花学園高校、星槎湘南vs湘南工科大学附属の準決勝が行われる神奈川県。夏の全国を経験した東海大相模、湘南工大附属の頂上決戦となるか、番狂わせが起きるのか。

茨城県の注目は、日・韓・中ジュニア交流競技会に参加した飯田渚颯擁する土浦日本大学高校。夏はつくば秀英高校に譲ったものの、7年連続のウィンターカップ出場がかかる。

26日にウインターカップ決勝、並びに決定戦が行われる地域は以下のとおり。

■10月26日に行われる県予選決勝一覧



▼秋田



24～26日で34校の中から出場校が決定

▼山形



・男子準決勝



羽黒vs鶴岡東、山形商業vs山形中央

・女子準決勝



山形中央vs山形商業、酒田南vs羽黒

▼茨城



・男子準決勝



つくば秀英vs常磐大学、土浦第二vs土浦日本大学

・女子準決勝



土浦日本大学vs大成女子、水城vs明秀日立

▼神奈川



・男子準決勝



東海大学付属相模vs立花学園、星槎湘南vs湘南工科大学附属

・女子準決勝



鵠沼vs東海大学付属相模、横浜立野vs星槎湘南

▼長野



25、26日で16校の中から出場校が決定

▼石川



・男子決勝



北陸学院vs金沢市立工業

・女子決勝リーグ出場校



鵬学園、金沢、津幡、日本航空石川

▼大阪



・男子決勝



阪南大学vs箕面学園

・女子決勝（10月25日開催）

▼長崎



・男子決勝



長崎工業vs瓊浦

・女子決勝



大阪薫英女学園vs樟蔭

▼鹿児島



・男子準決勝



鹿児島vs鹿児島工業、川内vsれいめい

・女子準決勝



鹿児島vs国分中央、鳳凰vsれいめい