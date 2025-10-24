OCTPATHが、12月17日(水)に発売する待望の8thシングルのタイトルと新ビジュアルを公開した。

8thシングルは「スターライトランデブー」と題し、OCTPATHのストロングポイントであるボーカルとダンスで魅了するステージングライクな作品だ。

表題曲「スターライトランデブー」は、ポジティブでハッピーで胸騒ぎがするようなパーティーチューン。 “日本を、世界を元気に” というコンセプトのもと、コールアンドレスポンスが楽しい、一緒に騒ぎたくなるほどにライブ映えする1曲となっている。

OCTPATHのオフィシャルSNSでは、新ビジュアルの投稿で新曲の一部を聴くことができる。

さらに、タイトル「スターライトランデブー」の発表と共に、新ビジュアルも公開された。パーティー会場にてファンを待ち受けるかのようなスタイルはクールの中にしっかりと彼らの個性が注入され、彼らだからこそ着崩してもラフすぎないスタイルの絶妙なバランスを保っているのが特徴。

なお、OCTPATHは10月29日にワンマンイベント＜HALLOWEEN NIGHT 2025〜トリック・オア・トリート〜＞を開催する。チケットはすでに完全ソールドアウト、そして12月13日には8thシングル発売直前に横浜BUNTAIにて同じ吉本興業所属の先輩グループ・OWVと史上初の連動型2DAYSワンマンライブ＜OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 TWO THRONE＞を開催する。

◆リリース情報

8thシングル「スターライトランデブー」

2025.12.17 on sale

予約：https://OCTPATH.lnk.to/8thsingle_reserve ・初回盤（CD＋DVD） UMCK-7292 ￥2,200（税込）

・通常盤（CD only） UMCK-5795 ￥1,400（税込） ［CD収録内容］※3形態共通

M1 スターライトランデブー

M2 新曲（タイトル未定）

M3 新曲（タイトル未定）

M4 スターライトランデブー - instrumental -

M5 新曲（タイトル未定）- instrumental -

M6 新曲（タイトル未定）- instrumental - ［Blu-ray、DVD収録内容］

「スターライトランデブー」 Music Video / Dance Performance Video / Making 収録予定 ・CDショップ特典

タワーレコード- A４クリアファイル(集合1種)

HMV - A5クリアファイル(集合1種)

楽天ブックス - トレカ(全8種のうちランダム1枚）

Amazon.co.jp - メガジャケ(240mm×240mm) ※ご購入いただいたバージョンのジャケット絵柄

セブンネットショッピング - アクリルクリップバッジ(全8種のうちランダム1枚）

その他EC / 一般店（UNIVERSAL MUSIC STORE含む） - ポストカード

◆ライブ情報

＜OCTPATH HALLOWEEN NIGHT 2025〜トリック・オア・トリート〜＞

日時：2025年10月29日（水）OPEN 17:30 / START 18:30

会場：ニッショーホール

https://octpath-official.com/news/detail/1782

＊SOLD OUT ＜OWV・OCTPATH MASHUP LIVE 2025 “TWO THRONE”＞

日時：2025年12月13日（土）、12月14日（日）

会場：YOKOHAMA BUNTAI 【Day1】OCTPATH -GRACE-

12月13日（土）OPEN 16:00 / START 17:00

【Day2】OWV -FORCE-

12月14日（日）OPEN 14:00 / START 15:00

https://octpath-official.com/feature/two_throne