来生たかおが、デビュー50周年を記念してキャリアの集大成となるベスト盤『Takao Kisugi Complete Single Collection ～Kitty Years～』を11月26日にリリースする。

（参考：山下達郎、竹内まりや、ラ・ムー……シティポップブームの知られざる立役者、“幻のシンガーソングライター” 滝沢洋一の功績）

本アルバムは1976年から1995年にキティレコードでリリースした全シングル32枚A、B面曲を4枚のディスクに収め、さらにその後日本コロムビア、キティマーキュリーからリリースされたシングル4枚の表題曲をボーナスディスクに収めたもの。名曲の数々を最新のデジタルリマスタリングのサウンドで堪能できる。

また、リリースに先駆けて11月9日放送の音楽番組『The Covers』（NHK BS）へ出演。来生のNHK出演は2011年3月の『SONGS』以来、約15年ぶりとなる。自身最大のヒット曲「夢の途中」に加え、提供作より「シルエット・ロマンス」、そして永積崇（ハナレグミ）との初コラボレーションで「セカンド・ラブ」を披露する。

なお来生は、現在デビュー50周年を記念する全国ツアーを開催中。ツアーは2026年にも継続して全国展開される予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）