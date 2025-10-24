こはならむが、新曲「星の鼓動」のMVを10月25日21時に公開することを発表した。

◆こはならむ 動画

本楽曲は、現在放送中のTVアニメ『友達の妹が僕にだけウザい』のエンディングテーマとして書き下ろされた一曲。ボカロP・MIMIが作詞作曲を担当している。淡く切ないメロディと、寄り添うような歌声が印象的な楽曲になっているという。

今回のMVには、若手俳優の香音と莉子が出演し、2人のヒロインを演じる。映像のテーマは、“主人公目線で見る2人のヒロインとの青春”。カメラを通して、彼女たちの仕草やまなざし、ふとした笑顔が、“まるで自分のことを好きなのではないか？”と思わせるような視点で映し出されているとのこと。

撮影は、教室や通学路、公園、歩道橋の上など、青春を感じさせる場所で行われた。「星の鼓動」というタイトルで表現している、胸の奥で鳴る鼓動や言葉にならない想いが、映像と音楽の両面で繊細に描かれている。

◆ ◆ ◆

◾️香音コメント

つい先日撮影したんですけど、すごく楽しかったことばかりで。学生服を着て、実際の学校をお借りして撮影をしたのですが、隣のクラスが英語の授業をしていたり、昼休みに外で遊ぶ学生さんをみて私も高校時代に戻った気がしてとても素敵な時間を過ごせました。仲良しの莉子ちゃんと2人撮影もあり、とても自然な姿で撮影出来たと思っています。実際に出来上がったMVを観させて頂いたんですが、日常の切り取りの連続で、でもそこにはすごく儚さや愛しさみたいな空気がちゃんと漂っていて、こはならむさんの歌声と相まってすごく心地のいい映像になっていました。早く皆さんに観て頂いて、感想を聞いてみたいです。

◆ ◆ ◆

◾️莉子コメント

雑誌モデル時代からの友達の香音ちゃんとまた映像作品でご一緒できて嬉しかったです。今回のMVでは性格も見た目も違う2人の女の子をそれぞれ演じさせてもらったのですが、リアルな香音ちゃんとの関係性を生かしながら楽しく撮影させていただきました。

こはならむさんの素敵な歌声と共にMVも楽しんでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

◆ ◆ ◆

◾️「星の鼓動」 配信：https://kohanalam.lnk.to/star

◾️TVアニメ『友達の妹が俺にだけウザい』

https://www.imouza-animation.com ◆放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“NUMAnimation”枠：

10月4日より 毎週土曜 深夜1時30分〜

BS11：

10月5日より 毎週日曜 深夜0時30分〜

AT-X：

10月6日より 毎週月曜 夜10時〜

【リピート放送】毎週水曜 午前10時〜／毎週金曜 午後4時〜 ◆配信情報

ABEMA・dアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にて見放題先行配信中！

10月4日より 毎週土曜 深夜2時00分〜

そのほか配信サイトでも、10月7日より 毎週火曜 深夜2時00分〜 以降順次配信！

※放送・配信日時は変更になる場合があります。