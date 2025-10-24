2026年1月10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）、東京・有明アリーナにて「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」の開催が決定！

毎週土曜日よる10時に日本テレビ系で放送している当番組が初めてライブを開催。本日、豪華9組の出演アーティストを情報解禁！なお、「with MUSIC LIVE」の配信予定はございません。“会場だけで味わえる”特別なライブをぜひお見逃しなく！

【出演アーティスト】

※各日 五十音順

Day1）1月10日（土）
日本の音楽シーンをけん引する大人気バンド4組の出演が決定！

 [Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//

Day2）1月11日（日）
NEWSの出演、さらにアーティストとしても活躍する「with MUSIC」ホスト・松下洸平の出演が決定。増田貴久と松下の“松増コンビ”に注目！

NEWS、松下洸平  and more…続報をお楽しみに！

Day3）1月12日（月・祝）
異色の対バンライブが実現。ここでしか見ること、感じること、楽しむことができないラインナップ！

ØMI、乃紫、BOYNEXTDOOR  and more…続報をお楽しみに！

【オフィシャル最速先行 受付開始！】

本日20時より「チケットぴあ」にて、オフィシャル最速先行の申込受付がスタート。お申込みはイベント公式サイト（https://withmusic.live）、または「チケットぴあ」販売ページをチェック！

●チケット料金：全席指定 13,800円（税込）／後日アップグレード席詳細発表予定
●オフィシャル最速先行受付期間：本日10月24日（金）20:00〜11月3日（月）23:59

※本公演は配信を予定しておらず、会場でのみお楽しみいただけます

【公演概要】

●公演名

「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」（ヨミ：ウィズミュージックライブ　プレゼンテッドバイ ビートアックス）

●開催日時

2026年1月10日（土）開場16:00／開演17:00（予定）
2026年1月11日（日）開場16:00／開演17:00（予定）
2026年1月12日（月・祝）開場16:00／開演17:00（予定）

●会場

有明アリーナ

●出演

2026年1月10日（土）　[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//

2026年1月11日（日） NEWS、松下洸平　and more…

2026年1月12日（月・祝）ØMI、乃紫、BOYNEXTDOOR　and more…

※各日 五十音順

●主催

日本テレビ

●制作・運営

ソーゴー東京

■イベント公式サイト：https://withmusic.live
■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic