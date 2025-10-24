「with MUSIC」初めてのライブイベント「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」開催決定！出演アーティスト9組を解禁
2026年1月10日（土）・11日（日）・12日（月・祝）、東京・有明アリーナにて「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」の開催が決定！
毎週土曜日よる10時に日本テレビ系で放送している当番組が初めてライブを開催。本日、豪華9組の出演アーティストを情報解禁！なお、「with MUSIC LIVE」の配信予定はございません。“会場だけで味わえる”特別なライブをぜひお見逃しなく！
【出演アーティスト】
※各日 五十音順
Day1）1月10日（土）
日本の音楽シーンをけん引する大人気バンド4組の出演が決定！
[Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//
Day2）1月11日（日）
NEWSの出演、さらにアーティストとしても活躍する「with MUSIC」ホスト・松下洸平の出演が決定。増田貴久と松下の“松増コンビ”に注目！
NEWS、松下洸平 and more…続報をお楽しみに！
Day3）1月12日（月・祝）
異色の対バンライブが実現。ここでしか見ること、感じること、楽しむことができないラインナップ！
ØMI、乃紫、BOYNEXTDOOR and more…続報をお楽しみに！
【オフィシャル最速先行 受付開始！】
本日20時より「チケットぴあ」にて、オフィシャル最速先行の申込受付がスタート。お申込みはイベント公式サイト（https://withmusic.live）、または「チケットぴあ」販売ページをチェック！
●チケット料金：全席指定 13,800円（税込）／後日アップグレード席詳細発表予定
●オフィシャル最速先行受付期間：本日10月24日（金）20:00〜11月3日（月）23:59
※本公演は配信を予定しておらず、会場でのみお楽しみいただけます
【公演概要】
●公演名
「with MUSIC LIVE presented by BEAT AX」（ヨミ：ウィズミュージックライブ プレゼンテッドバイ ビートアックス）
●開催日時
2026年1月10日（土）開場16:00／開演17:00（予定）
2026年1月11日（日）開場16:00／開演17:00（予定）
2026年1月12日（月・祝）開場16:00／開演17:00（予定）
●会場
有明アリーナ
●出演
2026年1月10日（土） [Alexandros]、sumika、Chilli Beans.、DISH//
2026年1月11日（日） NEWS、松下洸平 and more…
2026年1月12日（月・祝）ØMI、乃紫、BOYNEXTDOOR and more…
※各日 五十音順
●主催
日本テレビ
●制作・運営
ソーゴー東京
■イベント公式サイト：https://withmusic.live
■番組公式X：https://x.com/ntv_withmusic