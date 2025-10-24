なとりが、新曲「にわかには信じがたいものです」を本日配信リリースした。あわせて、MVも公開された。

◆なとり 動画

本楽曲は去年リリースされた「IN_MY_HEAD」に続く、バンドサウンドが特徴の楽曲となっており、なとりとしては約1年ぶりのロックソングのリリースとなる。

公開されたMVは、なとりとしては珍しく女性がヒロインのMVになっているという。映像は、「プロポーズ」の映像監督も務めた深山詠美が本作も担当。アートワークはイラストレーターのるぅ１ｍｍが担っており、笑顔の裏側に不穏さと狂気を感じるアートワークに仕上がっている。

▲ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️なとり コメント

トンネルの向こう側も、あの人の優しさの理由も、私たちは知らなくていいのかもしれません。知ってしまったら、もう戻れなくなるかもしれないから。

◆ ◆ ◆

そして、なとりは明後日に開催を控える10月26日の台北公演を皮切りに、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初の海外ツアー＜natori ASIA TOUR 2025＞を控えている。なお、台北・ソウル公演はすでにチケットがソールドアウトしているという。

◼️配信シングル 「にわかには信じがたいものです」 2025年10月24日（金）リリース

配信：https://natori.lnk.to/Whatisaheadofthetunnel

◼️＜natori ASIA TOUR 2025＞ 2025年10月26日（日）

台北 Taipei / Zepp New Taipei ＜SOLD OUT＞

Inquires ：

大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月〜金 11:00 〜18:00

https://www.facebook.com/bigart.tw 2025年11月8日（土）

バンコク Bangkok / Union Hall 1

Inquires ：

Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr 2025年11月21日（金）＊追加公演

2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞ ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL

Inquires ：

LIVET：hello@wanderloch.com

Ticket：https://to.livet.one/natori 2025年11月28日（金）

上海 Shanghai / TBA 2025年11月30日（日）

北京 Beijing / TBA ※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

No recording or video equipment (including mobile phones) allowed. ※上海公演・北京公演の詳細は後日発表します。

◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞ 2026年2月18日（水）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞

2026年2月19日（木）日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30 指定席：\8,500（税込）/ 指定席(U-22割) \7,500（税込）

お問合せ：DISK GARAGE

問合せフォーム https://www.diskgarage.com/form/info

詳細：https://natori-official.com/