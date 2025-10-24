ICExが、新曲「Da-Da-Da」を本日配信リリースした。

◆ICEx 動画

「Da-Da-Da」は、10月16日よりスタートしている、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』の主題歌となっており、光があるから生まれる「シャドウ」をテーマに、これまでのICExとは一味違う、ダークでスリリングなアップナンバーとなっているという。また、本日YouTubeにて「Da-Da-Da」のオフィシャルオーディオも公開された。

さらに、「Da-Da-Da」のリリースを記念した＜10月24日「Da-Da-Da」配信リリース記念スペシャルトークLIVE＞を10月26日15時からYouTube LIVEにて配信することが決定した。ここでしか見られない「Da-Da-Da」 にちなんだゲーム企画もお届けする予定となっているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。

◾️「Da-Da-Da」 2025年10月24日（金）配信リリース

配信：https://jvcmusic.lnk.to/Da-Da-Da ◆主題歌／カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』

2025年10月16日（木）スタート

カンテレ：毎週木曜深夜 0時15分〜0時45分

フジテレビ：毎週木曜深夜 0時45分〜1時15分 ・配信

カンテレ1話放送直後からFODにて1週間の先行配信 ・出演

草川拓弥 高野洸 渡邉美穂 吉田健悟・井頭愛海 細田善彦 ほか

詳細：https://www.ktv.jp/jigodeki/

◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞ 神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30

詳細：https://icex.jp/contents/983352

