ICEx、新曲「Da-Da-Da」本日配信。リリースを記念したYouTube LIVE決定も
ICExが、新曲「Da-Da-Da」を本日配信リリースした。
「Da-Da-Da」は、10月16日よりスタートしている、カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』の主題歌となっており、光があるから生まれる「シャドウ」をテーマに、これまでのICExとは一味違う、ダークでスリリングなアップナンバーとなっているという。また、本日YouTubeにて「Da-Da-Da」のオフィシャルオーディオも公開された。
さらに、「Da-Da-Da」のリリースを記念した＜10月24日「Da-Da-Da」配信リリース記念スペシャルトークLIVE＞を10月26日15時からYouTube LIVEにて配信することが決定した。ここでしか見られない「Da-Da-Da」 にちなんだゲーム企画もお届けする予定となっているとのことなので、ぜひチェックしてほしい。
◾️「Da-Da-Da」
2025年10月24日（金）配信リリース
配信：https://jvcmusic.lnk.to/Da-Da-Da
◆主題歌／カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』
2025年10月16日（木）スタート
カンテレ：毎週木曜深夜 0時15分〜0時45分
フジテレビ：毎週木曜深夜 0時45分〜1時15分
・配信
カンテレ1話放送直後からFODにて1週間の先行配信
・出演
草川拓弥 高野洸 渡邉美穂 吉田健悟・井頭愛海 細田善彦 ほか
詳細：https://www.ktv.jp/jigodeki/
◾️＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞
神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール
2026年3月22日（日）開場16:30／開演17:30
詳細：https://icex.jp/contents/983352
