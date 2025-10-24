Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡¦¤»¤¤¤ä¡¢ËÜÌ¾¡ÈÀÐÀîÚðÌé¡É¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×MV¸ø³«¡ÜYouTubeÀ¸ÇÛ¿®·èÄê¤â
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀÐÀîÚðÌé¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜÌ¾Ì¾µÁ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×¤¬ËÜÆü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÀÐÅÄÀ¶»ÖÏº¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¡¦ÎÓ¸¯ÅÔ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¡È¿Æ¤È¤Î»þ´Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¿´¤Î±ü¤Ë»Ä¤ëÊì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿´¶Æ°ºî¤À¤È¤¤¤¦¡£¤»¤¤¤ä¤¬¼«¤éºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Êì¤È¤ÎÆü¾ï¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡Ö¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤È²¿²ó²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤Õ¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊì¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¶»¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤ò¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¾è¤»¤Æ²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ó¤Ë¤Ï²¹¤«¤µ¤È¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤¬Æ±µï¤·¡¢²Î»ì¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥ª¥«¥ó¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
MV¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ¸¯ÅÔ¤¬¤Õ¤ÈÊì¤ò»×¤¤½Ð¤¹°ì¿Í¤ÎÃËÀ¤ò±é¤¸¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë¿Æ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£ÃÄÃÏ¤ÎÁ°¤òÊâ¤¯»Ñ¤ä¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤ÈÊì¿Æ¤¬½Å¤Ê¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤Î±ü¤Ç¶¦´¶¤Ç¤¤ë¾ð·Ê¤¬Â³¤¯¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÊì¤ÈºÆ²ñ¤·¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È¾È¤ì¤¯¤µ¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ëÎÓ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¿Æ»Ò¤Î¸å¤í»Ñ¤¬²¹¤«¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¡£¤Þ¤¿ÀÐÀîËÜ¿Í¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÓ¤ÎÊª¸ì¤È½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸ø±à¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë¶´¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½Ð±é¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎÓ¤Ï¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤µ¤ó¤¬¸µ¡¹¹¥¤¤Ç¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Î²Î¾§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë¤â¶¦´¶¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¡¢»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
◾️ÀÐÅÄÀ¶»ÖÏº´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÎMV ¤ò´ÆÆÄ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢⼤ÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö⼈⽣¤òÊÑ¤¨¤¿¥³¥ó¥È¡×¤âÇÒÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤¤¤ä¤µ¤ó¤Î⺟¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤è¤ê⼀ÁØ´¶¤¸¡¢³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤Ï´¶Æ°¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢⾝¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£½Ð±é¤ÎÎÓ¸¯ÅÔ¤µ¤ó¤Ï¡¢⺟¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê¥É¥é¥Þ¤È³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÃúÇ«¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿⺟¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢¥ª¥«¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â¿¤¯¤Î⼈¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
◾️ÀÐÀîÚðÌé ¥³¥á¥ó¥È
¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤¼¤ó¤Öºî»ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤Âç¿Í¤Ë»É¤µ¤ë²Î¤Ç¤¹¡£
ÎÓ¸¯ÅÔ¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£
MV¸«¤ÆËÍ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü22»þ35Ê¬¤«¤é¤Ï¥¤¥Ë¥ß¥ËCH¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÀÐÀîÚðÌé¥Ç¥Ó¥å¡¼Æü¤Îº£Ìë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê°ìÌë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡Ö¥ª¥«¥ó¤ÎLINE¡×
2025Ç¯10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://seiya.lnk.to/okannoline
