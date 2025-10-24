崎山蒼志がいっぱい。最新曲「ダイアリー」MV公開
崎山蒼志が10月22日にリリースした新曲「ダイアリー」のミュージックビデオを公開した。
「ダイアリー」はTVアニメ『SANDA』のエンディングテーマとして書き下ろされた作品。
MVでは、メガネ、白シャツ、デニムといういでたちの崎山蒼志がたくさん登場。縦横無尽に踊ったり、歌ったり、まさに楽曲同様、遊び心満載の世界観になっている。
この15人の崎山蒼志はSNSで募集。多くの応募の中から選りすぐりの崎山蒼志が勢ぞろいし、ちょっと奇妙でユーモアあふれる内容に。
監督は崎山の公私ともに盟友であり、ジャンルも世代も縦横無尽に飛び越えるアーティストMega Shinnosukeが手がけた。前作「人生ゲーム」に続き監督としては2作目となり、まさにMegaワールド全開のミュージックビデオとなっている。
ニューシングル「ダイアリー」
2025年10月３日(金)0:00 先行配信
2025年10月22日(水)リリース
Streaming＆Download：https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary_DG
予約：https://sakiyamasoushi.lnk.to/Diary
■完全生産限定盤
￥1,800（税込）／￥1,636（税抜） SRCL-13423
アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様
【収録曲】
1.ダイアリー
2.Eden pt.2
3.ダイアリー -Instrumental-
【対象店舗/特典内容】
購入者対象オリ特（アニメ絵柄）
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：スマホサイズブロマイド
セブンネット：ピック
ソフマップ：アクリルコースター
アニメイト：ましかくブロマイド
応援店：スマホステッカー
応援店特典対象店舗：https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sakiyamasoushi/shoplist/251022
＜弾き語りツアー2025『ダイアリー』＞
10月18日(土)【韓国】WEST BRIDGE 弘大
10月26日(日)【広島】広島 Live space Reed
11月7日(金)【宮城】仙台 ROCKATERIA
11月9日(日)【北海道】札幌 Bessie Hall
11月15日(土)【石川】金沢GOLD CREEK
11月24日(月・祝)【東京】恵比寿LIQUID ROOM
11月28日(金)【大阪】大阪 LIVE HOUSE Banana Hall
11月30日(日)【香川】高松DIME
12月5日(金)【愛知】名古屋 CLUB QUATTRO
12月7日(日)【福岡】福岡 DRUM Be-1
【チケット】好評発売中
一般：5,000円／学生割チケット：4,000円
※全自由／※お一人様4枚まで／※小学生以上チケット必要 / 未就学児入場不可／※ドリンク代別
プレイガイド
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=I7120007
ローソンチケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=388385
イープラス：https://eplus.jp/sf/word/0000122320
「ダイアリー」リリース記念ミニライブ＆特典会開催
・日程/会場
10月22日(水)19:00〜 【東京】HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース
11月8日(土)15:00〜 【北海道】ヴィレッジヴァンガードさっぽろ東急店
11月29日(土)13:00〜 【大阪】あべのキューズモール 3Fスカイコート
12月4日(木)19:00〜 【愛知】タワーレコード名古屋パルコ店 店内イベントスペース
12月6日(土)17:00〜 【福岡】ヨドバシカメラマルチメディア博多
・イベント内容
ミニライブ＆特典会
・対象商品
2025年10月22日(水)発売
崎山蒼志「ダイアリー」 完全生産限定盤（CD）SRCL-13423 ￥1,800(税込)
・イベント参加方法
イベント当日に対象店舗にて対象商品をご購入いただいたお客様に先着で、「整理番号付きイベント参加券」と「特典会参加券」を差し上げます。
「整理番号付きイベント参加券」をお持ちの方はイベント当日のミニライブを優先的にご観覧いただけます。
また、特典会にご参加ただくには、「特典会参加券」が必要となります。
■特典会詳細
「特典会参加券」一枚につき一回、アーティスト本人より特典「ポストカード」をお渡しいたします。
関連リンク
◆崎山蒼志 オフィシャルサイト
◆崎山蒼志 オフィシャルX
◆崎山蒼志 オフィシャルInstagram
◆崎山蒼志 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆崎山蒼志 オフィシャルTikTok