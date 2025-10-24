青山吉能が、＜Birthday LIVE「i’ll DO me.」＞の模様を収録したBlu-rayを12月10日にテイチクオンラインショップ限定で発売することを発表した。

このライブは29歳の誕生日を祝うべく、2025年5月25日にヒューリックホール東京で行われ、同年4月30日にリリースされたアルバム『Fluctus』の楽曲を中心に披露された夜公演の模様を収録している。

また、抽選で100人限定のインターネットサイン会の開催や、対象期間中に予約すると複製サイン＆コメント入りA3クリアポスターがもらえる施策なども決定しているので、詳しくはホームページをチェックしてほしい。

◾️『青山吉能 LIVE Blu-ray i’ll DO me.』 2025年12月10日（水）発売

品番：TEI-339 価格：10,000円（税込）

商品形態：BD（Blu-ray DISC）

※テイチクオンラインショップ限定商品

https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002NUF ◆早期予約特典：ライブ写真を使用した複製サイン＆コメント入りA3クリアポスター

早期予約特典期間：2025年11月16日（日）23:59まで ◆インターネットサイン会11月29日（土）13:30〜開催

詳細：https://yopipinchidx.fanpla.jp/news/detail/58680