Archeが、7月6日に東京・渋谷WWWで開催した初のワンマンライブ＜the process of sublimation＞より、「you are」のライブ映像を公開した。9月より6週連続でライブ映像を1曲ずつ公開してきたArcheだが、今回の「you are」でいよいよラストとなる。

◆Arche 動画

「you are」は当日の本編ラスト曲として披露された楽曲。温かみのあるサウンドとポジティブなリリックが特徴で、SPENSR（G）、Desire Nealy（Dr）、小山翔大（B）、MPC GIRL USAGI（MPC）、川人 唯（Key）の特別編成で披露された演奏も見どころだという。

さらに、Archeは11月1日に、初のアナログ作品『sublimated』LPを発売することも決定している。本作は2025年6月にリリースされた1stフルアルバムで、専門学校「首都医校」「大阪医専」「名古屋医専」のテレビCMソング「you are」、2024年11月発表の「SIDE-B」、2025年1月発表の「言い訳」を含む全8曲を収録。ローファイなビート感を持つヒップホップやネオソウルをベースにした楽曲群は、これまでの活動の集大成といえる内容に仕上がっているとのことだ。なお本作は、これまで配信シングルを中心に活動してきたArcheにとって、今回が初のアナログ化となる。

■1stフルアルバム『sublimated』LP

リリース日：2025年11月1日（土）

価格：4,950円（税込）

収録内容：全8曲

形態：12インチアナログ盤

品番：PCJI-00001 ◆収録曲

・SIDE-A

A-1.addicted

A-2.パラサイト

A-3.SIDE-B ※2024.11.27 Release 配信シングル

A-4.you are ※2025.4.2 Release配信シングル / 首都医校・大阪医専・名古屋医専 新CMソング

・SIDE-B

B-1.言い訳 ※2025.1.22 Release 配信シングル

B-2.neon

B-3.2:22

B-4.your words 予約：https://lnk.to/Arche_sublimated_LP

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。