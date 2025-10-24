セカンドバッカー、＜NEW YEAR GIG 2026＞開催決定
セカンドバッカーが、2026年1月10日に東京・Spotify O-Crestにて＜NEW YEAR GIG 2026＞を開催することを発表した。
スペシャルゲストの出演も発表されたが、告知文言をしっかり見ると、うっすらと浮かび上がってくるバンドがいる…とのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
本日よりチケットオフィシャル先行がスタート。締切は11月9日までとなっている。
◾️＜NEW YEAR GIG 2026＞
日程：2026年1月10日（土）
場所：Spotify O-Crest
時間：開場17:30 / 開演18:00
出演：セカンドバッカー・Special Guest
チケット前売：3,690円（税込）
オフィシャル先行：11月9日（日）23:59まで
https://w.pia.jp/t/newyeargig2026/
◾️ライブ情報
▼2025年10月26日（日）桜美林大学町田キャンパス けやき野外ステージ
＜桜美林大学・桜李祭 『TRICK OR TUNE』＞
入場観覧無料
https://obirinfestival.com/2025top
▼2025年11月1日（土）名古屋スクールオブミュージック&ダンス専門学校
＜NSM学園祭2025＞
入場無料
https://www.nsm.ac.jp/open-campus/44835/
▼2025年11月3日（月・祝）成城大学 中庭メインステージ
＜成城大学・柳祭『成城大学後夜祭Special LIVE』＞
https://www.seijofestival.com
▼2025年11月12日（水）OSAKA MUSE
＜YUMEBANCHI×OSAKA MUSE pre. 「マッチング!!」 -MINAMI WHEEL EDITION-＞
チケット：https://w.pia.jp/t/matching/
▼2025年11月14日（金）小倉FUSE （SOLD OUT）
＜Kaikyo Fest.2025 -Live House Edition-＞
▼2025年11月16日（日）金沢vanvanV4
＜猫背のネイビーセゾン『GLEMLiNS TOUR』＆ザ・シスターズハイ『君の嫌いに、嫌われたいtour2025』＞
チケット：https://eplus.jp/nekosezo/
▼2025年11月24日（月・祝）新宿周辺ライブハウス
＜歌舞伎町MUSIC CHRONICLE 2025＞
チケット：https://eplus.jp/kabuki-mc25/
▼2026年1月4日（日）名古屋・新栄エリア5会場
＜TRUST RECORDS presents.『ROCK IN WINTER 2026』＞
チケット：https://w.pia.jp/t/rock-in-winter26/
▼2026年1月17日（土）・18日（日）山口県 海峡メッセ下関 展示見本市会場
＜Kaikyo Fest.2026＞
イベントHP：https://kaikyofest.com
