女王蜂が、公式ファンクラブ“CLUB OF qb”会員限定で開催している＜CLUB OF qb会員限定LIVE「qb感謝祭＃3」＞を東京・大阪にて開催することを発表した。

本公演は、「CLUB OF qb」公式サイトにて楽曲投票を行い、それをもとにセットリストを決定するという。なお、本日より公式ファンクラブ「CLUB OF qb」にて、ファンクラブ会員限定でチケットの受付を開始。受付期間中の入会でも申し込みができるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️＜CLUB OF qb会員限定LIVE「qb感謝祭＃3」＞ ◆東京

日程：2026年2月19日（木）

会場：Zepp Haneda(TOKYO)

時間：開場18:00 / 開演19:00

料金：7500円（税込/1Fスタンディング/2F指定席/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※入場の際、ドリンク代（\600-）を頂きます。

※お申し込みは、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員の方のみ

※会員有効期限が切れている場合、チケットは無効となります。ご了承ください。

※お申込みの際にご登録いただいた方のみが入場可能・入場者の変更は一切出来かねます。

お問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） ◆大阪

日程：2026年3月1日（日）

会場：大阪BIGCAT

時間：開場17:00 / 開演18:00

料金：7500円（税込/スタンディング/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

※入場の際、ドリンク代（\600-）を頂きます。

※お申し込みは、公式ファンクラブ「CLUB OF qb」会員の方のみ

※会員有効期限が切れている場合、チケットは無効となります。ご了承ください。

※お申込みの際にご登録いただいた方のみが入場可能・入場者の変更は一切出来かねます。

お問い合わせ：YUMEBANCHI（06-6341-3525 / 平日12:00~17:00) ◆チケット受付 ※抽選

2025年10月24（金）20:00〜2025年11月9日（日）23:59

https://clubofqb.com/