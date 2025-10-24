PSYCHIC FEVERが、テレビ朝日で放送がスタートするドラマ『仮面の忍者 赤影』のOP楽曲「SWISH DAT」をリリースし、本日20時にMVを公開した。

◆PSYCHIC FEVER 動画

「SWISH DAT」はアーバンミュージック＝HIPHOP/R&Bを基調に、ドラマの世界観である《和》の要素をトラックに取り入れたクールな一曲になっているという。

MVは、Issei Terada（PLUTOS Inc.）監督により和×HIPHOPのジャパナイズドで迫力ある映像が完成したとのこと。対照的な2つの衣装ごとに合わせ、躍動感のあるメンバーのパフォーマンスに加え、サビのダンスに合わせてサイケデリックに表情を変えるお寺にも注目してほしい。コレオグラフはMacoto（RHT.）が担当。舞踊や武道を感じさせる侘び寂びの要素も取り入れつつ、静と動が同居する印象的な振付を制作された。衣装はauskouが担当し、忍者の服装を連想させる黒を基調とした1着とHIPHOPから連想した白×赤を基調とした1着、今回の楽曲の世界観である和×HIPHOPを表現したという。

◾️「SWISH DAT」 2025年10月24日（金）配信

配信URL：https://psychicfever.lnk.to/SWISHDAT

◾️テレビ朝日『仮面の忍者 赤影』

2025年10月26日（日）スタート

毎週日曜日 深夜0時10分〜0時40分

※一部地域を除く ◆あらすじ

織田信長の天下統一が目前に迫った頃、琵琶湖の南に《金目教（きんめきょう）》という怪しい宗教がはびこっていた。それを信じない者は恐ろしいたたりに見舞われるという――。信長は《金目教》の実態を秘密裏に探るため《仮面の忍者》を頼ることに…。

忍びとして影に生きる青年（佐藤大樹）が、やがて《仮面の忍者 赤影》として立ち上がる物語が幕を開ける。 ◆スタッフ

(原作) 横山光輝 (「仮面の忍者 赤影」)

(脚本) 渡辺雄介

(総監督・監督) 三池崇史

(ゼネラルプロデューサー) 横地郁英 (テレビ朝日)

(協力プロデューサー) 服部宣之 (テレビ朝日)

(プロデューサー) 大内 萌(テレビ朝日)、秋山貴人(テレビ朝日)、栗生一馬(東映)、

石粼宏哉(東映)、瀧島南美(東映)、坂 美佐子(OLM)

(制作プロダクション) 東映京都撮影所、OLM

(制作) テレビ朝日、東映 ◆リンク

ホームページ：https://www.tv-asahi.co.jp/akakage/

X：https://x.com/akakage_tvasahi/

Instagram：https://www.instagram.com/akakage_ex

TikTok：https://www.tiktok.com/@akakage_ex

◾️＜BALLISTIK BOYZ×PSYCHIC FEVER SPECIAL STAGE 2025 “THE FESTIVAL”〜年末大感謝祭〜＞

2025年12月28日（日）

会場:ららアリーナ 東京ベイ

開場:16:00 /開演:17:00 ◆チケット料金

・全席指定:\12,100（税込）

・プレミアムチケット：\18,150（全席指定：\11,000＋アップグレード：\5,500＋税）

※プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB・GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。（EXILE TRIBE FC先行抽選予約は受付対象外となります） ※年齢制限: 6歳以上有料、5歳以下入場不可

※託児所: 実施無し

※ticketbookリセールサービス：有り

※入場方法：QRコード ○お客様へのご案内が必要な注意事項

※実施中の先行受付にて多数のエントリーがあった公演は、以降の先行受付・一般発売等では受付対象外となる場合がございます。

※開場時間・開演時間が変更になる場合がございます。

※出演者が変更となる場合がございます。

※都合により興行内容の一部を変更する場合がございます。

※着席指定席が含まれる場合がございます。着席指定席とは、公演中必ずご着席いただくお席となります。

※ステージの形状・ライブの構成・会場の特性等によっては、出演者や演出などの一部が見えない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※政府や自治体の方針により、感染症対策にご協力いただく場合がございます。

※LDHオフィシャルホームページにて注意事項を必ずご確認のうえお買い求めください。 ○券売スケジュール

一般先行：2025年10月30日（木）

一般発売：2025年12月6日（土）

プレミアムチケット抽選受付：2025年11月3日（月・祝）15:00 詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38023/

◾️＜PSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 “EVOLVE” in THAILAND＞ 日程：2026年1月17日（土）

場所：Live House @Search Studio,Bangkok,Thailand

その他詳細は後日発表予定。