この記事をまとめると ■「アートトラックにデザインされていたら映えそうな芸能人に関するアンケート」が実施された ■1位の矢沢永吉と4位の所ジョージは同カテゴリーのアンケートでは定番の人気を誇る ■2位と3位にには意外な有名人が支持された

注目されるためにはかかせない「映え」とは

近年、若者の間では「映える（ばえる）」という言葉が流行っているようだ。「インスタ映え」などといった使い方からもわかるように、SNSなどに載せた写真の見映えのよさを示す言葉として使われている。あまり有名ではない地方都市で、役場職員がたまたま撮影したその土地の風景をインスタグラムに載せたところ、それがバズって観光客が押し寄せた例もあるという。いまや「映える」ことは、注目を浴びるために欠かせない要素なのである。

そういった意味では、トラックのなかでもっとも目立つ存在なのがアートトラック（デコトラ）であろう。この車両はさまざまな装飾をして人目を引いているが、なかでも箱バンの荷台に描かれたアートデザインは、オーナーの強い個性を際立たせている。同時に、それを鑑賞するギャラリー側にも好みがはっきりと出るから面白い。

中古トラック販売を手掛ける「アートフレンドAUTO」と、インターネットリサーチなどを行うNEXERが共同で、「アートトラックにデザインされていたら映えそうな芸能人に関するアンケート」を実施した。期間は2025年6月9〜23日までで、インターネットを使って1000サンプルの回答を得ている。

アート映えする芸能人ベスト10のうち、6位の北川景子と10位の米倉涼子は、ともに「綺麗さ」や「かっこよさ」が映えポイントのようだ。同率7位の浜崎あゆみとGACKTは、見た目からくるインパクトの強さや存在感が支持された。

9位の小林幸子は、演歌歌手なのでデコトラとの違和感はない。ただ、選ばれた理由はNHKの紅白歌合戦で使用したド派手な衣装を、アートにしたら映えるからだそう。

5位の松平健も、マツケンサンバのキンキラ衣装が支持の理由。昭和世代としては、演歌歌手としての魅力や暴れん坊将軍の演技ではなかったことが少し寂しい。

ベスト4からはまさかの人物がランクイン

ベスト4のうち、1位の矢沢永吉と4位の所ジョージは、「アートトラックが似合いそうな芸能人」アンケートでも、ランクインを果たしている。「硬」と「軟」でそれぞれ方向性は違うものの、アートトラックとの相性はよいようである。確かに、永ちゃんや所さんがでかでかとアートになったトラックが走っていれば、思わずスマホを向ける人がいることは間違いない。

3位に選ばれた大谷翔平は、まさに時の人だからであろう。デコトラに似合うか否かはさておき、投げるポーズと打つポーズを対にして描けば、「竜虎図」や「風神・雷神図」に並ぶデザインとして、アートのスタンダードになることは間違いない。

これに対して、2位のマツコ・デラックスは意外に感じた人も多いのではないだろうか。確かに、いまを代表する人気タレントではあるものの、映えるかといわれれば何とも答えようがない。しかし、迫力・インパクト・破壊力といった本人のキャラクターや、ビジュアルのわかりやすさが映えるトラックアートのデザインとして、多くの人が支持をしたようだ。

この結果は、ある意味トラックアートに対して世間がもつイメージであり、期待感の表れだといえよう。デコトラオーナーが、こういったデザインを好むかどうかはわからないが、実現されればギャラリーを楽しませることができ、アートトラックファンを増やすことにつながるだろう。

ただ、以前から俳優や演歌歌手が描かれる例が多数あったものの、有名人には肖像権やパブリシティ権があるので、いまは簡単には実現しないかもしれない。