Organic Callが、10月22日にリリースした新曲「死にたい夜に音楽を」のMVを公開した。

◆Organic Call 動画

今作は、7月にゆい（Dr）が加入してから、4人での新体制で初めて制作した楽曲で、現在の”Organic Call”というバンドの覚悟が詰まった1曲となっているという。MVは、メンバーのみの演奏シーンにこだわった映像に仕上がっているとのことだ。

◆ ◆ ◆

◾️ヒラタナオヤ（Vo） コメント

運命なんてものは僕等には必要ない

自分の未来は自分の力で切り開く

それでも信じれなくなったり死にたい夜が訪れたら

この音楽を頼ってくれ

これは共に生きていく為の唄

◆ ◆ ◆

なおOrganic Callは、2026年2月8日に神奈川・川崎CLUB CITTA’にて＜東京日輪音楽祭＞を開催する。

◾️「死にたい夜に音楽を」 配信URL：https://organiccall.lnk.to/MusicforNightsIWanttoDie

■＜Organic Call pre. 『日輪音楽祭』＞ 2026年2月8日（日）神奈川・川崎CLUB CITTA’

チケット：\5,400

4次先着先行：https://eplus.jp/tokyo-nichirinn/