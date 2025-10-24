Organic Call、新曲「死にたい夜に音楽を」MV公開
Organic Callが、10月22日にリリースした新曲「死にたい夜に音楽を」のMVを公開した。
今作は、7月にゆい（Dr）が加入してから、4人での新体制で初めて制作した楽曲で、現在の”Organic Call”というバンドの覚悟が詰まった1曲となっているという。MVは、メンバーのみの演奏シーンにこだわった映像に仕上がっているとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️ヒラタナオヤ（Vo） コメント
運命なんてものは僕等には必要ない
自分の未来は自分の力で切り開く
それでも信じれなくなったり死にたい夜が訪れたら
この音楽を頼ってくれ
これは共に生きていく為の唄
◆ ◆ ◆
なおOrganic Callは、2026年2月8日に神奈川・川崎CLUB CITTA’にて＜東京日輪音楽祭＞を開催する。
◾️「死にたい夜に音楽を」
配信URL：https://organiccall.lnk.to/MusicforNightsIWanttoDie
■＜Organic Call pre. 『日輪音楽祭』＞
2026年2月8日（日）神奈川・川崎CLUB CITTA’
チケット：\5,400
4次先着先行：https://eplus.jp/tokyo-nichirinn/
関連リンク
◆Organic Call オフィシャルサイト
◆Organic Call オフィシャルX
◆Organic Call オフィシャルInstagram
◆Organic Call オフィシャルYouTubeチャンネル
◆Organic Call オフィシャルTikTok