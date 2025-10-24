本日の【上場来高値更新】 ニッパツ、長瀬産など42銘柄 本日の【上場来高値更新】 ニッパツ、長瀬産など42銘柄



本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比658円高の4万9299円と3日ぶりに大幅反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＢＯ価格を1株2919円に引き上げた太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、26年3月31日を基準日として1株を4株に株式分割を実施する長瀬産業 <8012> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業

<1801> 大成建 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1942> 関電工 東Ｐ 建設業

<1949> 住友電設 東Ｐ 建設業

<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業

<2961> 日本調理機 東Ｓ 金属製品

<3302> 帝繊維 東Ｐ 繊維製品

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品



<3964> オークネット 東Ｐ 情報・通信業

<4186> 東応化 東Ｐ 化学

<4401> ＡＤＥＫＡ 東Ｐ 化学

<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品

<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品

<5741> ＵＡＣＪ 東Ｐ 非鉄金属

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<5991> ニッパツ 東Ｐ 金属製品

<6016> ジャパンエン 東Ｓ 輸送用機器

<6101> ツガミ 東Ｐ 機械



<6269> 三井海洋 東Ｐ 機械

<6301> コマツ 東Ｐ 機械

<6516> 山洋電 東Ｐ 電気機器

<6648> かわでん 東Ｓ 電気機器

<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器

<6814> 古野電 東Ｐ 電気機器

<7011> 三菱重 東Ｐ 機械

<7014> 名村造 東Ｓ 輸送用機器

<7018> 内海造 東Ｓ 輸送用機器

<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器



<7250> 太平洋工 東Ｐ 輸送用機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ 精密機器

<7988> ニフコ 東Ｐ 化学

<8012> 長瀬産 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8053> 住友商 東Ｐ 卸売業

<8081> カナデン 東Ｐ 卸売業

<9364> 上組 東Ｐ 倉庫運輸関連

<9441> ベルパーク 東Ｓ 情報・通信業



<9869> 加藤産 東Ｐ 卸売業

<9932> 杉本商 東Ｐ 卸売業



株探ニュース

