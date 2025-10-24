　本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け半導体関連株を中心に買いが優勢となり、前日比658円高の4万9299円と3日ぶりに大幅反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は42社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、ＭＢＯ価格を1株2919円に引き上げた太平洋工業 <7250> [東証Ｐ]、26年3月31日を基準日として1株を4株に株式分割を実施する長瀬産業 <8012> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッパツ <5991> [東証Ｐ]は4日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1942> 関電工　　　　東Ｐ　建設業
<1949> 住友電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<2961> 日本調理機　　東Ｓ　金属製品
<3302> 帝繊維　　　　東Ｐ　繊維製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品

<3964> オークネット　東Ｐ　情報・通信業
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4401> ＡＤＥＫＡ　　東Ｐ　化学
<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5741> ＵＡＣＪ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<5991> ニッパツ　　　東Ｐ　金属製品
<6016> ジャパンエン　東Ｓ　輸送用機器
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械

<6269> 三井海洋　　　東Ｐ　機械
<6301> コマツ　　　　東Ｐ　機械
<6516> 山洋電　　　　東Ｐ　電気機器
<6648> かわでん　　　東Ｓ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6814> 古野電　　　　東Ｐ　電気機器
<7011> 三菱重　　　　東Ｐ　機械
<7014> 名村造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7018> 内海造　　　　東Ｓ　輸送用機器
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器

<7250> 太平洋工　　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7741> ＨＯＹＡ　　　東Ｐ　精密機器
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学
<8012> 長瀬産　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8053> 住友商　　　　東Ｐ　卸売業
<8081> カナデン　　　東Ｐ　卸売業
<9364> 上組　　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9441> ベルパーク　　東Ｓ　情報・通信業

<9869> 加藤産　　　　東Ｐ　卸売業
<9932> 杉本商　　　　東Ｐ　卸売業

株探ニュース