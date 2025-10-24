Ado¡¢2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö0¡×²òÊü¤È½ËÊ¡¤òÉ½¸½¤·¤¿MV¤ò¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«
Ado¤¬¡¢2nd¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»ÄÌ´¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ö0¡×¤ÎMV¤Î¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ëËÜÆü¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö0¡×¤ÎMV¤Ï¡¢Ado¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤¹¤ëORIHARA¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤Æ¤ó¤Æ¤³¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥µ¥Ý¡¼¥È¤È¤·¤ÆÃ´Åö¡£±ÇÁü¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎKazz Fukuda¤¬Ã´Åö¡£¡Ö¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤«½ËÊ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Àµ¸í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¸å¤«¤é¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿Àè¡¢Êâ¤ó¤ÀÆ»¤Î¤ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ËÜÆü23ºÐ·Þ¤¨¤¿Ado¤Î³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ãAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡ä¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÀ§Èó¸«Æ¨¤µ¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
◾️ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖMAGIC¡×
2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/magicPR
¡ÖÉ÷¤È»ä¤ÎÊª¸ì¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/wind_i
¡ÖCAT¡ÇS EYE¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/catseyePR
◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD¡Ø¥â¥Ê¡¦¥ê¥¶¤Î²£´é¡Ù
2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
初回限定盤 Blu-ray（Blu-ray + 2CD +GOODS）
ÉÊÈÖ¡§TYXT-19042¡¡²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD 2ËçÁÈ¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌó ¹â¤µ150mm x Éý120mm¡Ë
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ¡ÊÌó ½Ä240mm x 240mm¡Ë
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÌó ½Ä24mm¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ê60P¡Ë
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
初回限定盤 DVD（DVD + 2CD +GOODS）
ÉÊÈÖ¡§TYBT-19051¡¡²Á³Ê¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦CD 2ËçÁÈ¡Ê¥é¥¤¥Ö²»¸»¼ýÏ¿¡Ë
¡¦¸÷¤ë Ado Box ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÌó ¹â¤µ150mm x Éý120mm¡Ë
¡¦½é²Æ ¥®¥¿¡¼ÉèÌÌ¡ÊÌó ½Ä240mm x 240mm¡Ë
¡¦Ado ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥®¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¡ÊÌó ½Ä24mm¡Ë
¡¦¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯ (60P)
¡¦»°ÊýÇØ¥¯¥ë¥ß¥±¡¼¥¹
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
通常盤 Blu-ray（Blu-ray only）
ÉÊÈÖ¡§TYXT-10077¡¡²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (16P)
¢¨²»À¼¡§24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD¡ÊDolby Atmos¡Ë
通常盤 DVD（DVD only）
ÉÊÈÖ¡§TYBT-10095
²Á³Ê¡§6,380±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È (16P)
¢¨²»À¼¡§16bit 48k PCM 2ch
¢¡Blu-ray, DVD ¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¿´¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÉÔ²Ä²ò
µÕ¸÷
¾§
¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤
¥ê¥Ù¥ê¥ª¥ó
²á³Ø½¬
²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ
¥Õ¥§¥¤¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥³¥á¥Ç¥£
¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼¥Ë¥³¥ë
MIRROR
¥ë¥ë
¥¢¥¿¥·¤ÏÌäÂêºî
¥¯¥é¥¯¥é
¥·¥ç¥³¥é¥«¥¿¥Ö¥é
È´¤±¶õ
Ìë¤Î¥Ô¥¨¥í
¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥ì¥Ç¥£¥ª
Value
Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß
FREEDOM
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
Hello Signals
¤¢¤Î¥Ð¥ó¥É
½é²Æ
¢¨¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÁ´·ÁÂÖÆ±°ì¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¤ß K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¸ø±é2ÆüÌÜ¡Ê2024Ç¯10·î13Æü¡Ë¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡Ö0¡×¤È¡Ö¸þÆü°ª¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£
¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×Blu-ray¡Û¤È¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢¨¡ÚÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¡Û¤È¡ÚÄÌ¾ïÈ×DVD¡Û¤Î¹½À®ÉÊ¤ÏÆ±°ì¤Ç¤¹
¢¡Å¹ÊÞÊÌCD¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ü¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É(Ìó120¡ß120mm)
¡¦TOWER RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(TOWER³¨ÊÁ)(A4)
¡¦HMV¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë(HMV³¨ÊÁ)(A4)
¡¦TSUTAYA RECORDS¡§¥¯¥ê¥¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼(A3)
¡¦Amazon.co.jp¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼(90¡ß90mm)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¹¥Þ¥Û¥·¥ç¥ë¥À¡¼(É³/ÌóÉý0.8mm¡ßÁíÄ¹110cm)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§Ì¤Äê
¡¦NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ê54¡ß86mm¡Ë
¡¦Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨Ado Official Music Shop¤Ï¸½ºß³¤³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¤ßÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏUNIVERSAL MUSIC STORE¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡Ãí°Õ»ö¹à
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤´¹ØÆþ¤´´õË¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÀèÃå¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ÇÁü¾¦ÉÊ¤¤¤º¤ì¤«1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤£±¤ÄÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾°ìÈÌÅ¹ÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ê¤É¡¢¾åµ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥ÈµÚ¤ÓCD¥·¥ç¥Ã¥×°Ê³°¤Ç¤´Í½ÌóºÑ¡¢ÆÃÅµ¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ãAdo DOME TOUR 2025¡Ö¤è¤À¤«¡×¡ä
2025Ç¯
11·î11Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à OPEN / START16:00 / 18:00
11·î12Æü¡Ê¿å¡ËÅìµþ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à OPEN / START16:00 / 18:00
(Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥Ç¥£¥¹¥¯¥¬¥ì¡¼¥¸ https://info.diskgarage.com/)
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå OPEN / START15:00 / 17:00
11·î23Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå¡¦µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå OPEN / START14:00 / 16:00
(Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó0570-200-88812:00¡Á17:00¡ÊÅÚÆü½ËµÙ¶È¡Ë)
¢¡¼õÉÕ¥Á¥±¥Ã¥È·ô¼ï
VIPÀÊ¡ï30,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿VIP¥°¥Ã¥º¡õÆÃÅµÉÕ¤) Á´ÆüÄøSOLD OUT!!
SSÀÊ¡ï20,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÆÃÅµÉÕ¤) Á´ÆüÄøSOLD OUT!!
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ) Á´ÆüÄøSOLD OUT!!
SÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ)
AÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ)
AÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)
Ãí¼áÉÕSÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕAÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ãí¼áÉÕAÀÊ¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡¿ÃåÀÊ»ØÄêÀÊ)
¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡ï15,000¡ÊÀÇ¹þ)
¢¨3ºÐ°Ê¾å¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ¬Í×¡¿2ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÀÊ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÎÊý¤Ï¡¢É¬¤º3ºÐ¡Á12ºÐ¡Ê¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤òÂÐ¾Ý¡Ë¤È¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Ç¯Îð¤ò³ÎÇ§¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
