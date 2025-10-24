ジェネシス選手権

欧州男子ゴルフのジェネシス選手権は24日、韓国・ウージョンヒルズCC（7367ヤード、パー71）で第2日を行い、81位から出た松山英樹（LEXUS）は1イーグル、2バーディー、ボギーなしの68で回り、通算1アンダーで44位に浮上した。1番では、衝撃のスラムダンク・イーグルを決めると、ファンを「叫んでしまった」と歓喜させた。

1番パー4。ピンまで89ヤードからの第2打を力強く振り抜いた。「ガシャン！」と音を立ててボールは直接カップイン。あまりに勢いが強く、カップの縁が損傷するほどだった。ギャラリーは「うぉぉぉぉ！」と一斉に声が上がり騒然。しかし、松山は大きなリアクションはせず、いつも通りキャディや同組の選手たちとハイタッチしただけだった。

DPワールドツアー公式Xとインスタグラムが「ヒデキ・マツヤマがスラムダンク・イーグル!!」と記して実際の動画を公開。国内外のファンを驚かせていた。

「カッコ良すぎる」

「さあ、みなさま、何度も見ましょう！」

「何かこういうの久々！」

「この光景を目の前で見た」

「観てました！！ 叫んでしまった」

「しかも、めっちゃカジュアルに」

6アンダーの首位にはイム・ソンジェら地元韓国の3選手を含む8人が並んだ。



（THE ANSWER編集部）