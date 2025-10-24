高市首相が閣僚らに新たな経済対策の策定を指示する中、鈴木農林水産相は、コメの価格高騰への対応として、「おこめ券」の導入に強い意欲を示している。しかし、ネット上では「また子育て世帯と高齢者にだけばら撒（ま）くのか」など、一部批判の声もあがる。鈴木農水相は24日、改めて発言の真意を説明した。どのような仕組みになりそうなのか。

◇

高市新内閣で“コメ担当大臣”に起用された鈴木憲和農水相は、就任にあわせた22日の記者会見で、高止まりが続くコメ価格への対応として、「おこめ券」の配布なども含め、広く検討していく考えを示していた。

これまで政府はコメ価格高騰への対応として、「政府備蓄米の放出」という手段を取ってきたが、23日に行われた日本テレビなどによるインタビューの中でも、「おこめ券」などの方が「スピーディーだ」と強調。「おこめ券」の導入に意欲を示した。

そもそも鈴木農水相は就任前から、コメ価格の高騰には「おこめ券」の配布で対応すべきで、小泉前農水相が進めた「政府備蓄米の放出」については、「むやみやたらに小手先で備蓄を運用すべきでない」と反対していた。

23日の閣議のあとの会見でも、「備蓄米放出のあり方」をめぐり、「（コメの）量が足りていなければ売り渡す。量が足りていれば売り渡さない。これが私としての基本的な考え方」と強調。“価格を下げるため”の「政府備蓄米放出」には否定的な考えを示した。

ある政府関係者は、「鈴木農水相は元々、小泉前農水相とは“備蓄米放出への考え方”が違う。現在もその主張は変わっていないということだ」と述べている。

ただ、鈴木農水相が「おこめ券」の導入に意欲的だとのニュースが流れると、ネット上では、「価格には介入せずにおこめ券で対応するのは正しい判断」と歓迎する声もあがった一方、「また子育て世帯と高齢者にだけばら撒くのか」「ふざけたアイデア」など批判的な投稿も見られるようになった。

こうした中、鈴木農水相は、24日朝の閣議のあとの会見で発言の真意を説明。「必要な地域において、すでに『重点支援（地方）交付金』で対応しているところもあるわけなので、そうした地域をこれからも、物価高騰対策の中で後押ししていくという趣旨だ」と述べた。

鈴木農水相が言及した「重点支援地方交付金」は、2023年度に始まったもの。地方公共団体が行う地域の実情にあった物価高対策を支援するための交付金となっている。

鈴木農水相は24日朝、「おこめ券」も、この「重点支援地方交付金」の枠組みで対応する考えだと強調。ある政府関係者も、「農水省としてやれるのは、自治体に対して“こんな風に使えるよ”と提示すること。農水省が新しい予算を整備して全国に券を配ることなどできない」と説明した。

この「交付金」を使った物価高騰対策では、例えば大阪府はいまも、“お米クーポン”を配布している。鈴木農水相はこの「交付金」の範囲内で、「おこめ券」の導入など、自治体が行う物価高騰対策を後押ししたい考えだ。

ただ、ある政府関係者は、「『重点支援地方交付金』では、国が自治体に対する強制力を持てないので、本当にコメを消費者に満遍なく届けたいなら適していないのでは」と指摘している。

一方、別の政府関係者は、「大臣があそこまでやる気だと、今後、枠組みがどうなるかわからない」とも話す。

「重点支援地方交付金」の中には、国が地方自治体に対して活用方法として推奨する「メニュー」というものがある。現在だと、「電気・ガス支援」や「学校給食費への支援」などがあり、「メニュー」に明記されている事例は、国が地方に対して「どのように交付金を使ってほしいか」という“メッセージ”ともいえる。

今後、「おこめ券」が「メニュー」の中に明記されるか、がひとつの論点となりそうだ。