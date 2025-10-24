¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛBimi¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡×
Bimi¤¬2025Ç¯10·î17Æü¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãBimi Live Galley #08 -2nd Anniv. side TOKYO¡ä¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£´¶¼Õ¤È·è°Õ¤ËËþ¤Á¤¿¤³¤Î¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
DJ dip¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°SE¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤È¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆBimi¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ö¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Bimi¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
ºÇ¿·¶Ê¡ÖUnique¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÄË¤ß¤Î·Á¤äÀ¼Á¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ú¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤â½ù¡¹¤ËÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¯¡£
MC¤Ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤Î¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö2Ç¯ÆÍ¤ÃÁö¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×¤ÈÀë¸À¡£
Â³¤¯¡Öfunky night¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¹¥³Ä´¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥Õ¥í¥¢¤¬ÍÉ¤ì¡¢¡ÖRight-Hand Chance¡×¤Ç¤Ï¤ª·è¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡È±¦²ó¤·¡É¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤ëÁÔ´Ñ¤Ê¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖFrog¡×¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥¢¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢MC¤Ç¡Ö¤Ç¤«¤¤¤È¤³¤Ç¤â¾®¤µ¤¤¤È¤³¤Ç¤â¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¤ÏDJ dip¤Ë¤è¤ë¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¡ÈBounce Up Remix¡É¡£¡ÖË½¿©¡×¡Öbaby¡×¡ÖLOVE¡×¤ÈÂ³¤¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤Î¤´¤È¤¯¾å²¼¤Ë¥Ð¥¦¥ó¥¹¡£¼êÇï»Ò¤òÀú¤ë¤È´ÑµÒ¤¬±þ¤¨¡¢¡ÖLOVE¡×¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡£ ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤È¼«Ê¬¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¤Ë¤¤¿¤È¸ì¤ëBimi¤ÏÂ³¤¤¤Æ¡Ö·Ú¥È¥é¤Çíà¤¯ feat.ÄÇÌ¾º´Àé»Ò¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£±é²ÎÄ´¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤Ë¥Õ¥í¥¢¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂç´¿À¼¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥Ð¥«¡¢¥Ü¥±¡×¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬¥Õ¥í¥¢¤Ë¶Á¤¯¡£¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô feat.Whoopee¡×¡Öerror feat.OHTORA¡×¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤ÎÇ®ÎÌ¤ÏÎä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡£
Â³¤¯MC¤Ç¤Ï¡¢2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤ë¡£ÇÐÍ¥¶È¤ä³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»þÂå¤ÎÌµÅ´Ë¤¤µ¤È¡¢º£¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Î°ã¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¼«¿®¤â¤Ä¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÀþ°ú¤¤â¤Ä¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¡£º£¤Ï¤â¤Ã¤ÈÃç´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡£Ã¯¤Ç¤â¥¦¥§¥ë¥«¥à¤È¸ì¤ë»Ñ¤Ë¡¢Bimi¤ÎÀ®Ä¹¤È³Ð¸ç¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
Â³¤¤¤Æ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È2¤ÄÌÜ¤Î¡ÈSunset Remix¡É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDie young¡×¡ÖÃî¤Î²»¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥¤¥ó¥Ð¥¤¥È¡×¤¬¿¥¤ê¸ò¤¼¤é¤ì¡¢Bimi¤¤¤ï¤¯¥ê¥È¥ë¥Þ¡¼¥á¥¤¥É´¶¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¡ÖÃË¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¢½÷¤Ï¥¢¥ê¥¨¥ë¡×¤È¸ì¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤â¸ò¤¨¤Ä¤Ä¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õµ¤¤òºî¤ê½Ð¤¹¡£Î®¤ì¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡ÖGood-by¡×¡ÖOrange¡×¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
º£¤¢¤ë¾õ¶·¤ò¡ÖÌ´¸«¤Æ¤¿Ì¤Íè¤È¤Ï°ã¤¦¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¾õ¶·¤òÃ²¤¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤Ï¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆBimi¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤ÈÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£3¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Î¥È¥ê¤È¤Ê¤ë¡ÈParty Night Remix¡É¤Ç¤Ï¡ÖPopstar¡×¡ÖSelfy¡×¡ÖÌ²¤ì¤Ê¤¤Ìë¡×¤¬Â³¤¡¢ÍÙ¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¥Õ¥í¥¢¤òºÌ¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç3·î¤ÎEP¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¡£¡Öº£²ó¡¢¶Ê¥Þ¥¸¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ë¡¢Áá¤¯¤â¼¡ºî¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤Ë¡ÖSplash¡×¡Öbeast¡×¡Ö¥ß¥ÄËª¡×¡ÖHurry feat.Ê¡ß·ÐÒ¡×¤Ç¾ö¤ß³Ý¤±¡¢¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£Bimi¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÁ´³«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¥é¥¹¥È¤ÏBimi¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÎØ -Ì£ÊÑ-¡×¡£¥á¥¸¥ã¡¼3Ç¯ÌÜ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤Ø¤Î·è°Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ®ÎÌ¤¬²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Bimi¤ò¸Æ¤Ö´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë±þ¤¨¤Æ¡ÖJealous¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¡¢¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¤³¤ì¤«¤é¤Î·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡§https://oysy.lnk.to/2ndTOKYO
M1. Unique
M2. funkey night
M3. Right-Hand Chance
M4. Frog
M5. Bounce Up Remix_Medley ¡ÊË½¿©¡¢baby¡¢LOVE¡Ë
M7. ·Ú¥È¥é¤Çíà¤¯ feat.ÄÇÌ¾º´Àé»Ò
M8. É´µ´Ìë¹Ô feat.Whoopee
M9. error feat.OHTORA
M10. Sunset Remix_Medley ¡ÊDie young¡¢Ãî¤Î²»¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¡Ë
M12. Good-by
M13. orange
M14. Party Night Remix_Medley (Popstar¡¢Selfy¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Ìë)
M16. Splash
M17. beast
M18. ¥ß¥ÄËª
M19. Hurry feat.Ê¡ß·ÐÒ
M20. ÎØ -Ì£ÊÑ-
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë
En1. Jealous
¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä
ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î14Æü(Æü) 17:00³«¾ì¡¿18:00³«±é
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¡¦duo MUSIC EXCHANGE
¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://t.co/1bcclN35Rm
