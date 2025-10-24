『霧尾ファンクラブ』26年アニメ化＆ティザーPV解禁！ メインキャストに稗田寧々、若山詩音、梶原岳人
地球のお魚ぽんちゃんによる人気コミック『霧尾ファンクラブ』が、2026年にテレビアニメ化されることが決定。メインキャストとして三好藍美役に稗田寧々、染谷波役に若山詩音、霧尾賢役に梶原岳人が発表された。併せて、ティザービジュアルとティザーPVも公開となった。
【動画】稗田寧々、若山詩音、梶原岳人がメインキャストに！ アニメ『霧尾ファンクラブ』ティザーPV
原作は、2022年から2024年にかけて『COMICリュエル』（実業之日本社）で連載された、地球のお魚ぽんちゃんによる一方通行ラブコメディー。女子高生・三好藍美と同級生・染谷波が、気になるクラスメイト・霧尾賢への止まらない妄想や愛のやりとりを描いた作品だ。
「このマンガがすごい！2024」オンナ編で第6位、「このマンガがすごい！2025」オンナ編で第10位と2年連続トップ10にランクイン。連載終了後も多くの読者に愛され続けており、2025年4月には実写ドラマ化もされた。
実写化と同時にアニメ化企画も発表されていたが、今回改めてテレビアニメ化が正式に発表された。
今回の発表に際し、地球のお魚ぽんちゃんからコメントも寄せられている。アニメーション制作はサテライトが担当。監督は外山草、シリーズ構成・脚本は皐月彩、アニメーションキャラクターデザインは林奈美と、メインスタッフも発表された。
公開されたティザービジュアルでは、光あふれる教室の中で藍美と波が霧尾をこっそり想う様子が描かれており、黒板には作中のキャラクターや台詞が書き込まれ、ポップな印象に仕上がっている。放送への期待がさらに高まる一枚となった。
また、ティザーPVでは藍美と波の新録セリフを初公開。原作でもおなじみの「霧尾くんと○○したい」エンドレス耐久レースに挑むふたりの様子が描かれており、作品の世界観を楽しめる内容となっている。
原作者、キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■原作：地球のお魚ぽんちゃん
「霧尾ファンクラブ」がアニメになります！ この作品を描き始めた時はアニメ化の想像すらしていなかったので、感無量です。アニメになるような作品を描いた過去の自分と、それを支えてくれた読者のみなさまを褒め称えたいです！ 誇り〜！ そしてそれ以上に、アニメ化に関わってくれたすべての方へ心からの大きな感謝を送ります。素晴らしいキャストさん・スタッフさんが一丸となって作ってくれているので、放送を楽しみにお待ちください！
■三好藍美役：稗田寧々
三好藍美を演じさせていただきます、稗田寧々です。
………こう名乗れることが本当に幸せです！！ とにかくまず「霧尾ファンクラブ」は原作が本当に素敵でして……読み進めるほどその面白さにのめり込み、オーディションが近づくにつれて愛が増していき、もう胸がいっぱいで最早苦しいまでありました（笑）。なので藍美役に決まった連絡をいただいた時は、嬉しすぎて泣いてしまいました！
こんなにもギャグで青春な作品と役柄は初めてで、毎話いつも新鮮で楽しく、藍美を通じて今までにない表現や感情を沢山引き出してもらいました。原作ファンの皆さんはもちろん、誰かや何かを愛したことがある全ての人に、いやそうでない人にも！！ 是非、沢山の方に見ていただきたいです！！ よろしくお願いいたします！！
■染谷波役：若山詩音
染谷波役を演じさせていただきます、若山詩音です。「そめや」じゃないよ、「そめたに」だよ。まず、大好きな「霧尾ファンクラブ」という作品のテレビアニメ化に関わることができて、本当に本当に嬉しいです。学生ならではの時間の流れと、オタクならではの荒ぶりと、好きだからこその悩みと…私たちのリアルがそこにある。そして、それを見てクスッとできて元気をもらえるのが、この作品の特徴であり、多くの人を惹きつけるところであると思います。
この作品の素敵なところを、お芝居の部分でしっかりと視聴者の皆様にお伝えするために、一生懸命頑張って参ります。波は、あまり動揺しない、何事もそつなくこなすタイプの女の子で、独特なノリの藍美ちゃんと楽しく毎日を過ごしています。そんな彼女がどんな物語を織りなすのか…ぜひ見届けていただきたいです。
■霧尾賢役：梶原岳人
霧尾賢役を演じさせていただきます梶原岳人です！ 「霧尾ファンクラブ」、とにかく最高の作品です。青かったり、絶えないギャグの応酬におなか痛くなったり、甘かったり、“ほろ”じゃ済まないくらい苦かったり、かと思えば温かさに涙が出てきたり…とにかくこの作品に触れることでいろんな感情が押し寄せてきます。
ぽんちゃん先生の描くキレキレハイセンス世界に踊らされて驚かされています。でもそれがなんとも心地よいのです。アフレコも一筋縄ではいきませんでした。でもたくさんたくさん想いと心を霧尾に込めました。本当に多くの皆さんに観ていただきたいです、いや、絶対観てください！！
