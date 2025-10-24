それどこの？→ 実は【ダイソー】なんです！“ハートモチーフ”が可愛い♡「便利アイテム」

今、キーホルダーやチャームをバッグにジャラっと付けるのが人気。大人もバッグに付けやすい便利アイテムが【ダイソー】に登場しているので紹介します！「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボグッズで、可愛いハートモチーフに一目惚れしてしまいそう。実用性を備えているのがポイントなので、ぜひチェックしてみて。

メガネやキャップの持ち運びに便利なハートフック

【ダイソー】「マグネットフック」\220（税込）

ハートモチーフが可愛らしい「マグネットフック」。上品なレザー調素材で甘すぎないので、大人女性も使いやすそうです。メガネやキャップを引っ掛けることができ、おしゃれに小物を持ち歩ける優れもの。チャームとしてバッグやポーチに付けるだけでもワンポイントになってくれます。

秋冬ムード高まるふわふわポーチ

【ダイソー】「ハート型ポーチ」\220（税込）

ふわふわのフェイクファーが、上品に秋冬ムードを演出するポーチ。立体的なハートフォルムが可愛らしく、持ち歩くだけで気分が上がりそうです。ファスナーポーチになっているため、中に小物を収納可能。カラビナリングが付いており、チャームとしてバッグに付けることもできます。大人っぽいグレーのほか、白・ピンク・ブラウン全4色をラインナップ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M