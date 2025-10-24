´²°ìÏº¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¶äÆóÏº¤Î»õ¤ÎÈëÌ©¸ì¤ë¡¡ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤½¤¦¡ª»ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´²°ìÏº¡Ê29¡Ë¤¬24Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¥È¥¤ÎÉ×¡¦¶äÆóÏºÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö»õ¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤ÎÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ö·ë¹½¤Ê¿ô¤¬Íè¤Æ¤¤¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¤Ç¤Î´²°ìÏº¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Î»þ¡¢»õ¤¬²«¿§¤¤¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¼ÁÌä¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ±¶É¡¦ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤½¤¦¡ª»ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Î»þ¤ÎÇò¤¤»õ¤Î¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ì¤ÏÅÉ¤ëÁ°¤À¤«¤é¡Ä¡×¤È¡¢»õ¤ò²«¿§¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¤í¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÅÉ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×È¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡´²°ìÏº¤Ï¡ÖÅÉ¤Ã¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÉÏ¤·¤µ´Þ¤á¡¢Èà¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢»õ¤Ï²«¿§¤¯¡¢±ø¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¤Î¤¦¤ÎÊüÁ÷¤¯¤é¤¤¤«¤Ï¡È¤¢¤ì¡©»õ¤¬À¨¤¯²«¿§¤¤¤±¤É¡¢´²°ìÏº¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡É¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿±é½Ð¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£