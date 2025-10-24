元気いっぱい！おもてなし「101回目の長商デパート」開幕 目玉は地元産の新米5キロ3900円！！【長野】
長野市の長野商業高校で年に1度の伝統行事「長商デパート」が24日開幕しました。101回目の今回、大切にしているのは「おもてなし」です。
「いらっしゃいませ～！新鮮なお魚ありますよ～いかがですか～」
生徒たちの元気な声が響く長野商業高校の「長商デパート」。
ビジネス教育の実践の場として仕入れから販売まですべて生徒が担っていて今年で101回目です。
中でも人気なのは、長野市篠ノ井産の新米で「5キロ3900円」。
長野市内から
「安いですよね～！しかもなんか学生さんも一生懸命ですごく楽しくお買い物出来て」
「いらっしゃいませ～」
また、名物の「長商饅頭」などの菓子類のほか災害に備えて今回初めて防災用品が並びました。
101回目の今回、特に大切にしているのは、「おもてなし」です。
「本日は長商デパート、スーパーにお越しくださいまして誠ににありがとうございます」
アナウンスを担当しているのは2年生の生徒。
2年 スーパー総主任補佐
「この商品どんなのだろう？と思った時に補足説明してあげるような感じでアナウンスしたりだとか。自分がしっかりはっきりとした声でゆっくりと読み上げてお客様に聞き取れるようなアナウンスが出来るように務めています」
即興で、賑やかな「おもてなし」をする生徒も！
コンビで呼び込み
「あのサンマが？」
「180円！」
「ぜひ」
「お買い求めくださーい」
初日から大盛況の長商デパート！訪れた人も大満足の様子でした。
長野市から
「こんなに規模が大きいと思わなかったんで驚いていますね。野菜も安かったんで良かったです。ありがとうございました」
長野市信州新町から
「いいんじゃない？大好きだよ。
Q．いつもの買い物とは違いますか？
「全然違う。ウキウキしながら。学生さんと会話が出来るじゃん。それが楽しいね」
営業課補佐 山田紗愛さん
「去年の100回を越えられるくらいの活気やお客様へのサービスの提供などを頑張っています。ぜひ立ち寄って頂きたいです」
第101回 長商デパートは26日まで開かれます。