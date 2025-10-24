「𥶡仁親王牌・Ｇ１」（２４日、前橋）

デイリースポーツファミリーの佐藤慎太郎（４８）＝福島・７８期・Ｓ１＝が昨年の弥彦大会以来となるビッグレース準決勝進出を決めた。

２次予選Ａ１０Ｒは新山響平（青森）−佐藤−大槻寛徳（宮城）の３車ラインの番手。正攻法から青野将大（神奈川）の抵抗に合うもしっかり突っ張り切って主導権を握るも、脚をためていた単騎の河端朋之（岡山）のまくりに屈して新山が２着、佐藤慎は３着となった。

「響平はベストのレース。番手の仕事がもっとできれば。河端もいいところで来たしね」と肩を落とした。状態面については「膝はもう大丈夫だし、これが今の佐藤慎太郎の力ですね。でも、並の選手じゃ付いて行けないですからね」と自身の現状に少しいらだちを感じているようにも見えた。

準決１２Ｒは再度新山の番手となり「自分は（新山）響平は日本一の先行選手だと思っているし、連係できるのは本当にうれしいこと。あと何回できるか分からない。大切にしたいね」と日本一と認める新山とともに、ワンツーという最高の結果を残して、昨年８月のオールスター競輪（平塚）以来のＧ１決勝進出を狙う。