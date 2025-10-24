再びクマによる人への被害が発生しました。きょう日中、立山町の住宅の庭で70代の女性がクマに襲われて大けがをしました。



クマによる人への被害は県内で今年3件目、秋になってからは2件目です。クマは現在も見つかっておらず、町や警察が警戒を続けています。



田んぼの中を走り回るクマ。すぐそばには住宅が。きょう午後0時30分ごろに立山町で撮影されました。



その直後ー。





ＫＮＢカメラマン「救急車が来ているぞ」住宅街に停まる救急車。KNBの取材班が周辺を取材中に撮影しました。赤色灯をつけて走り出します。通報した人「今襲われて。襲われて血だらけです」カメラマン「人が襲われた？」通報した人「もう襲われています」カメラマン「どこで？」通報した人「その辺で」町によりますと、きょう午後0時40分ごろ、立山町西大森の住宅の庭で、この家の70代の女性がクマに襲われました。岡川春樹記者「立山町西大森です。女性が庭で剪定作業をしていたところ、クマに襲われたということです。その後クマは南の方角、常願寺川の堤防に向かって逃げていったということです」女性は、顔から血を流していて病院に運ばれました。町によると、顔の骨折および裂傷により、大けがです。通報した人「近所の友人からクマがこっちの団地に行ったよ、と連絡があった。そっと外の様子を見たら隣人さんが襲われて、フラフラで歩いておられた」岡川記者「会話はできる状態？」通報した人「なんとか。一言二言ぐらいですね。意識はありましたね」常願寺川の方向に向かうクマの姿もとらえられていました。女性を襲った直後とみられます。現場は、常願寺川右岸の住宅地です。女性が襲われた場所の周辺では、きょうクマの成獣2頭の目撃が相次ぎ、クマのふんが残されていました。また、今月20日に女性がクマにひっかかれてけがをした場所からわずか2キロほどの位置です。同じクマかどうかは分かっていません。現場に残されたクマの足跡は、成人男性の手のひらほどの大きなものでした。クマはまだ見つかっておらず、町は周辺の道路を通行止めにしたほか、付近の学校では保護者に送迎を頼むなどしたということです。昼間に人への被害が発生したことについて、クマの生態に詳しい立山カルデラ砂防博物館の白石俊明さんは、クマの習性が影響していると指摘します。立山カルデラ砂防博物館 白石俊明さん「ツキノワグマは、もともと夜行性ではなく、日中活動する傾向が強い。ただ人の生活圏に入ってきたクマは人との遭遇を避けて、薄暗い時間帯や夜間に行動する。ピリピリして潜んでいる。このアンバランスで事故が起きている。（遭遇した場合）後ろを向いて走って逃げることは絶対にしないでください。しっかりクマの姿を見て、確認しながら後ずさりをし、できるだけ早く近くの物陰に隠れてください」県内でクマによる人への被害は今年3件目で秋になってからは2件目です。また今月、県内のクマの出没件数はきょう夕方までに271件にのぼり、出没が多発したおととし10月1か月間の257件を既に上回りました。