近藤春菜「1番好きなタイプ」【セブンイレブン】濃厚プリンを絶賛「カラメルうまっ」

お笑いコンビのハリセンボン（近藤春菜さん・箕輪はるかさん）が、YouTubeチャンネルに『コンビニ４社プリン食べ比べ！はるかが次買いたい！というプリンはどれだ！？』という動画をアップ。ハリセンボンのお2人が、コンビニ4社から発売されている“プリン”の食べ比べをする企画を公開。今回は、近藤さんが“1番好きなタイプ”だと絶賛した【セブン-イレブン】のプリンをピックアップします♪

近藤さんが「カラメルの色も濃い！」とコメントした商品がこちら。

◼︎濃厚たまごプリン

セブン-イレブン / 濃厚たまごプリン 税込237円（公式サイトへ）

スイーツ専用の卵「エグパティシエール（R)」を一部使用した、たまごのコクと口当たりのよいなめらかな食感が楽しめるスイーツ。

ほろ苦いカラメルソースがアクセントになった、たまごが主役の濃厚プリンです。

◼︎カラメルソースを絶賛

近藤さんは、「なめらかと固いの間っぽい」と話しつつ、一口食べると「あっ、うまい。好きなタイプ」「このカラメルが1番好きなタイプ」とコメント。箕輪さんも「カラメルいいね、苦味」といい、2人共、ほろ苦のカラメルソースを絶賛。

さらに、近藤さんは「確かに卵を感じる。うまいね！」「カラメルうまっ」「すごいタイプ」「好きだわ」とかなりお気に入りになった様子でした♪

■動画もチェック

動画内では、こちら以外にも、ファミリーマート、ローソン、ミニストップのプリンを食べる様子も！ぜひチェックしてみてくださいね。