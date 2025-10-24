¿å¤¬·ù¤¤¤ÊÂç·¿¸¤¤¬¡ØÀî¤ò½é¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¡Ù·ë²Ì¡ÄÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡Ø·ù°´¶´Ý½Ð¤·¤ÊÉ½¾ð¡Ù¤Ë2Ëü¤¤¤¤¤Í½¸¤Þ¤ë¡Ö¤²¤¨¡ª¤Ã¤Æ´é£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¾®Àî¤ò½é¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤µ¤ó¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø·ù°´¶¤ò´Ý½Ð¤·¡Ù¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç54Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2.5Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¿å¤¬·ù¤¤¤ÊÂç·¿¸¤¤¬¡ØÀî¤ò½é¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¡Ù·ë²Ì¡ÄÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡Ø·ù°´¶´Ý½Ð¤·¤ÊÉ½¾ð¡Ù¡Û
Àî¤ò½é¤á¤Æ´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¸¤¤¬¡Ä
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø@hanapechasanta¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¡Ö¥µ¥ó¥¿¡×¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥µ¥ó¥¿¤¯¤ó¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¾®Àî¤ò´Ö¶á¤ÇÌÜ·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ø·ù°´¶´Ý½Ð¤·¤ÎÉ½¾ð¡Ù¤ËÈ¿¶Á
¥ì¥È¥ê¥Ðー¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢±Ë¤°¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤ª¿åÍ·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¡ª¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ä¥µ¥ó¥¿¤¯¤ó¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤³¤¦¤Ë¤â¤ª¿å¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥µ¥ó¥¿¤¯¤ó¤Ï¡¢¾®Àî¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡Ø¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤«¡Ä¿å¡ª¡©¡Ù¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤òÇí¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢·ù°´¶´Ý½Ð¤·¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ø¤·¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¥»¥ê¥Õ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¥µ¥ó¥¿¤¯¤ó¤ÎÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¸÷·Ê¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤«¤¤¤¿¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥ì¥È¥ê¥Ðー¤Ê¤Î¤Ë¤ª¿å·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤·ù¤¤¤¢¤ë¤â¤ó¤Í¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¸«¤Æ¤â¤¤¤¤É½¾ð¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤²¤¨¡ª¤Ã¤Æ´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É½¾ðË¤«¤ÊÃË¤Î»Ò¤ÎÆü¾ï
2018Ç¯11·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥µ¥ó¥¿¤¯¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÉ½¾ðË¤«¤Ç´Å¤¨¤óË·¤ÊÃË¤Î»Ò¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êº¤¤ê´é¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£ËèÆü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤ª»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°¦¤¯¤ë¤·¤¤¤â¤Î¡£
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÅ®°¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¥µ¥ó¥¿¤¯¤ó¤Î¤ª»Ñ¤Ï¡¢Æü¡¹Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë¥ì¥È¥ê¥Ðー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌþ¤ä¤·¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
