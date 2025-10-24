保護犬とのお散歩中に、小さな男の子が側溝の近くを歩きたがっていたら…？保護犬の優しさあふれる行動が感動を呼び、投稿は記事執筆時点で7万9000回再生を突破。「素晴らしい」「さすがお兄ちゃん」といった声が寄せられています。

【動画：散歩中、側溝を歩きたがる小さな男の子→元保護犬が『危ない』と気づいて…思わず泣けてくる『尊い行動』】

お散歩中に、男の子が側溝の近くを歩きたがったら…

Instagramアカウント「imsakutarou」に投稿されたのは、保護犬の「咲太郎」くんが小さな男の子と一緒にお散歩をしていた時の出来事です。男の子はなぜか側溝の近くを歩きたがって、「危ないからダメ！」と注意しても言うことを聞いてくれなかったそう。

すると後ろを歩いていた咲太郎くんがスッと前に出て、男の子と側溝の間に入って歩き始めたとか。男の子がうっかり側溝に落ちてしまわないか心配になり、自分が壁になることで守ろうとしているようです。

保護犬の行動に感動

咲太郎くんの背中をナデナデしながら、ゆっくり歩く男の子。一方の咲太郎くんは男の子に歩く速度を合わせ、ずっと隣にいて守ってくれていたとか。途中で電柱の匂いをクンクンと嗅ぎ始めた時もすぐに切り上げて、男の子から離れなかったといいます。咲太郎くんの愛と優しさあふれる行動に、心が温かくなりますね。

日頃から咲太郎くんは周りのみんなのことをよく考えて、さり気なく守るような行動をしてくれるため、飼い主さんはとても助かっているのだとか。きっとこれからも優しくて頼もしいお兄ちゃんとして、大活躍してくれることでしょう。

この投稿には「素敵です」「泣ける」「本当に賢くて優しい子ですね」「ちゃんと守ってあげている。感動しました」といったコメントが寄せられています。

パパになった保護犬

みんなの良きお兄ちゃんである咲太郎くんですが、2025年の春に同居犬「小夜」ちゃんとの間に3匹の赤ちゃん犬が生まれてからは、遊び相手をしたりSPのようにそばで見守ったりとパパとしても大活躍なのだそう。

小夜ちゃんもママとして一生懸命子育てを頑張ってくれたおかげで、赤ちゃん犬たちは元気にすくすく成長。「天弓」くんと名付けられた1匹は正式に飼い主さんのお家の子になり、他の2匹は新しいご家族のもとへ無事に巣立ち、現在はそれぞれの場所で幸せに暮らしているそうですよ。

Instagramアカウント「imsakutarou」には、咲太郎くん＆小夜ちゃん＆天弓くんの可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常が投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

