トリマーをしている長女さんが飼い主さんの家へ遊びに来たころ、しっぽを振りながらすごい勢いで駆け寄っていったまーくんとレガロくん。そんな大型犬2匹揃っての熱烈大歓迎ぶりが微笑ましく、大きな話題となりました。

「なーにその愛情表現…たまらん…」と評判で、多くのいいねが送られ12万回以上再生されています。

【動画：『合計体重が76キロ』の大型犬2匹→トリマーの姉が遊びに来た結果…愛が重すぎる『お出迎えの光景』】

犬達にとって恐れ多い存在の長女さん

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『3310_with_dogs』へ投稿された、アフガンハウンドのまーくんとレガロくんの様子です。この日は、飼い主さんの家へ長女さんが遊びに来てくれました。

長女さんはトリマーとして働いており、これまでに何度か飼い主さんの家の犬達のお手入れをしているのだとか。その時はいつもみんな逃げ惑うそうで、長女さんは犬達にとって「恐れ多い存在」なのだそうです。

でもお仕事モードがオフの日には…？

でも、この日は長女さんのお仕事モードはオフになっており、それを敏感にキャッチしたまーくんとレガロくんは大興奮。尻尾をブンブン振りながら、ものすごい勢いで長女さんに駆け寄るのでした。

大喜びでやってきた2匹の体重はというと、なんと合わせて76kg。そんな2匹を長女さんがしっかりと受け止めると、飼い主さんもたまにしかしてもらえないという顔をペロペロなめてくれるサービスまでしてくれたそう。

みんな仲良し

そんな飼い主さん宅には、まーくんとレガロくん以外にもボルゾイやミックス犬などもいて、多頭飼いをしています。特に大型犬は5匹いるので、同時に散歩にでかけようとすると大変なのだとか。

でも、5匹が並んで歩く姿を見ていると、「大変だけど、やっぱりみんな一緒がいいな」と思う飼い主さん。これからもみんなで仲良くいろんな経験をして、たくさんの思い出を一緒に作っていってほしいと思います。

この投稿へは「76kgの重過ぎる愛を感じたい」「嬉しそうに飛んで行きましたね」「めっちゃ可愛い」「こりゃ妬けるわ」「幸せな重圧」など、喜び方が可愛すぎるまーくんとレガロくんに魅了された視聴者から、多くのコメントと1000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『3310_with_dogs』では、大型犬や小型犬の多頭飼いをする飼い主さんの、犬達との日々の様子が公開されています。

