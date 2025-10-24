お姉ちゃんとのケンカに負けて、泣いてしまった男の子。癒しを求めて、大型犬のところに行ったら…？大型犬の優しさあふれる行動や、男の子との絆を感じる光景が反響を呼んでいます。

【動画：お姉ちゃんとのケンカに負けた男の子→大型犬が涙を舐めて…愛に溢れている『あまりにも尊い光景』】

ケンカに負けた男の子を慰める大型犬

Instagramアカウント「ulu.husky」には、シベリアンハスキーの「ウル」くんとご家族の日常が投稿されています。ある日、お姉ちゃんと大ゲンカをして負けてしまった男の子が、癒しを求めてウルくんのところに行ったそう。するとウルくんは涙をペロッと舐めて、男の子を慰めてくれたとか。

ウルくんの優しさが嬉しくて、ぎゅっと抱きつく男の子。ウルくんは全く迷惑そうな素振りを見せず、いつまでも男の子に寄り添っていてくれたとか。ウルくんの方が男の子よりも年下ですが、なんだかお兄ちゃんのようですね！

愛にあふれた光景にほっこり

男の子はしばらくグズグズと泣いていたのですが、ウルくんの温もりに癒されるうちに心が落ち着いたそう。そして最終的にはケンカに負けた悲しみや悔しさも忘れて、ウルくんと一緒にお昼寝を始めたとか。

仲良くくっついてウトウトしている2人は、とても幸せそうです。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「とっても仲良しさんですね！見ていて凄く癒されます」といったコメントが寄せられています。

お姉ちゃんとも仲良し！

ウルくんは男の子だけでなく、お姉ちゃんともとても仲良しなんだそう。お姉ちゃんが寝転がってゲームをしている時に、ウルくんがお腹にお顔を乗せてくつろいでいることも。お姉ちゃんに甘えながらリラックスしている姿は、なんとも可愛らしいです。

そのうち眠くなってきたようで、お姉ちゃんの隣で横になるウルくん。お姉ちゃんの脇にお顔を埋めるようにして、ピタッとくっついたまま夢の中へ…。ママさんはウルくんがお姉ちゃんに安心して甘えている姿を見て、「家族って認めてくれてるんだな」と嬉しくなったそう。

これからもウルくんにはご家族にたくさん甘えたり優しく寄り添ったりしながら、幸せいっぱいの毎日を過ごしてほしいですね。

ウルくんの甘えん坊で可愛い姿や、ご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「ulu.husky」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ulu.husky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。