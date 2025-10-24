PSYCHIC FEVERが、10月26日より放送の特撮ドラマ『仮面の忍者 赤影』（テレビ朝日系）のオープニング曲「SWISH DAT」を本日10月24日に配信リリース。また、同曲のMVも公開となった。

（参考：PSYCHIC FEVER & LIL LEAGUEがタイと日本の架け橋に スペシャルコラボでも魅せた『バンコク日本博2025』）

本楽曲は、アーバンミュージック＝HIPHOP／R&Bを基調に、ドラマの世界観である“和”の要素を取り入れた楽曲に。MVは、Issei Terada（PLUTOS Inc.）監督により“和×HIPHOP”の迫力ある映像となっており、対照的な2つの衣装ごとに合わせ躍動感のあるメンバーのパフォーマンスや、サビのダンスに合わせてサイケデリックに表情を変える寺が見どころとなっている。

また、コレオグラフはMacoto（RHT.）が担当し、舞踊や武道を感じさせる侘び寂びの要素も取り入れつつ、静と動が同居する印象的な振付を制作。衣装はauskouが担当し、忍者の服装を連想させる黒を基調とした1着と、HIPHOPから連想した白×赤を基調とした1着で、楽曲の世界観である“和×HIPHOP”を表現した。

（文＝リアルサウンド編集部）