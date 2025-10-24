66歳男性が語るシニア夫婦旅「温泉でのんびり、駅前の商店街もおすすめ」湯布院2泊10万円
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
同居家族構成：本人、妻（64歳）、子ども（31歳）
住居形態：賃貸
居住地：千葉県
現在の現預金：5000万円、リスク資産：2000万円
老齢厚生年金（厚生年金）：14万円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
年金以外の収入：なし
配偶者の年金や収入：なし
ひと月の支出：24万円
シニアになって行ってよかった旅先として、「2024年12月に妻」と訪れた「2泊の湯布院」旅行を挙げています。
湯布院を訪れるなら「由布院駅前の商店街」の散策がおすすめとのこと。また言うまでもなく「温泉でのんびりした」時間もいい思い出になったと語られています。
年金生活における旅費のやりくりについては、「貯金を切り崩して」捻出していると言います。
また、シニア旅行をする上での心配事として「トイレの場所や数、設備が十分かどうか」を挙げた投稿者。
そうした点も含め、よりよい旅にするためには「（時間に）余裕を持つこと」が大切だと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィール回答者本人：66歳男性
「行ってよかったシニアの旅先は湯布院」現役引退後は「2〜3年に1回程度、夫婦で旅」をすることが多いという今回の投稿者。
