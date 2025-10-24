『野原ひろし 昼メシの流儀』今夜放送！ 今からでも追いつける全話おさらい＆“ミーム神回”到来の予感
人気漫画『クレヨンしんちゃん』の公式スピンオフとして、野原ひろしの昼メシにまつわる物語を描いた『野原ひろし 昼メシの流儀』。そのアニメが現在放送中です。本記事では第4話放送直前、今からでも間に合う振り返りを行います。
【動画】初回放送の予告動画
初回は「カレーの流儀」「#マグロ丼の流儀」の2本立てで、放送直後には「最高でした！」「観ていてとてもお腹空きました！」「おもしろくて、勉強にもなり、感動しました！」と絶賛の声が寄せられました。
第2回の放送は「回転寿司の流儀」「ハンバーガーの流儀」で、「お昼ご飯が美味しそうで、食べてみたくなりました 色々と勉強にもなりました 新たなキャラクターも登場して、おもしろかったです！」との感想が。
同話では「駅弁の流儀」「串かつの流儀」が取り上げられるようです。10月24日23時からABEMAとアニメタイムズにて先行配信、その後順次U-NEXTなど多くのプラットフォームで配信されます。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
“飯テロ”必至のグルメアニメ同作品は、家族思いのサラリーマン・ひろしが限られた時間で味わう多彩な昼メシと人情が魅力で、紙／電子累計発行部数は80万部を突破。Webでの累計PV数は440万超を記録し、話題を集めています。現在はティー・エル・ケー制作によるフラッシュアニメとして、BS朝日にて毎週金曜日23時から放送中です。
「ついにこの時が………」さらに「から揚げの流儀」「沖縄そばの流儀」の第3話では、「こいつほんまにひろしか？やっぱ偽物じゃねぇの」「来週ミーム化されたあのネタ来るのか 楽しみすぎる」「ついにこの時が………」「テンション爆上がり不可避」と、特に次回第4話を楽しみにする声が多く上がりました。
