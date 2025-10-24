青森県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「青森市」を抑えた1位は？【2025年調査】
安心して暮らせる街には、地域のつながりや住民の思いやりが根づいています。犯罪の少なさだけでなく、街並みの清潔さや夜の静けさ、人々の穏やかな雰囲気なども「治安の良さ」を感じさせる要素の1つ。今回は、そんな安心感のある街に注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、治安がいいと思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、青森県の市で「治安がいい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「トップクラスの都市だけど治安が悪いイメージはない」（30代男性／北海道）、「旧友が住んでいますが、住みやすく治安もいいと聞いているため」（40代男性／埼玉県）、「県庁所在地であり、警察のパトロールも多く安心です」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「歴史ある街で、地域のつながりが強く治安が良いと感じます」（30代女性／北海道）、「住み心地が1位になるほどの安全さがあると思います」（30代女性／愛知県）、「城下町なので活気があるけど決まりもしっかり守るイメージがあります」（30代女性／北海道）といった声が集まりました。
2位：青森市／65票青森市は、青森県の県庁所在地であり、交通の要衝として栄えています。近年、中心市街地の再開発が進み、快適性が向上しています。市民の生活基盤がしっかりしており、また、県内最大の都市でありながらも、比較的犯罪が少なく、住民同士の結びつきも強いため、治安が良いという印象を持たれているようです。
1位：弘前市／74票弘前市は、弘前城やレトロな洋風建築が立ち並ぶ、歴史と文化を感じさせる都市です。特に弘前城の周辺は閑静で、教育機関も多いため、落ち着いた雰囲気が漂っています。市民の生活意識が高く、地域社会の連携が強いため、犯罪の発生率が低く保たれていることが、治安の良さのイメージにつながっています。
