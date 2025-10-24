BTS・JIN、『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を控え意気込み「ARMYの皆さんと最後まで一緒に飛び跳ねて遊べる」「今回だけ見られる特別な演出も」【一問一答】
7人組グループ・BTSのJINが10月31日・11月1日の2日間、韓国・仁川市の仁川文鶴競技場メインスタジアムで『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催する。本公演はGlobal Superfan Platform 「Weverse」でもオンラインストリーミングされる。
【写真】公演では…ファンが選んだ衣装で制服姿も披露したBTS・JIN
JINは公演を控え、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて期待感を一層高める一問一答を公開した。
――アンコールファンコンサートで最も期待する瞬間
前回の公演でARMY（BTSファンの呼称）の方々が歌を歌い、僕がタイトルを当てるコーナーがあった。ファンの方々の中に「私たちが歌をあまり上手に歌えず残念だった」と書かれた方がいた。そして「今回はその部分をもっと一生懸命準備してみる」とも書いていた。僕の基準では皆さん本当に楽しく上手に歌ってくれたと思ったが（笑）。だから本当に期待が大きい。野外公演なので天候が少し肌寒いかもしれないので、暖かく着てきてくださるとうれしい。当日の公演の熱気は僕が責任を持つ。ワクワクする気持ちで来てくれることを願う。
――前回のツアーと比較して変わった点
6月の韓国・高陽（コヤン）ファンコンサートより規模をさらに拡張し、観客の方々ともっと近くで呼吸できるステージを準備した。また、メドレー曲の構成も新しく変えたので、気に入ってくれるか少し心配だ。本当に久しぶりに歌う曲もある。ARMYの皆さんがこの歌を覚えているか少し気になる。今回だけ見られる特別な演出もあるので期待してくれても良いと思う。
――前回のツアーで最も大きく学んだ点
初めてソロファンコンサートツアーを行い、各都市のARMYの皆さんに会うことができて本当に幸せだった。1人で引っ張っていく公演なのでプレッシャーもあったが、回を重ねるにつれてステージをどうしたらもっと安定的に進めることができるかたくさん学んだ。体力の配分やコンディション調整にももっと気を配るようになり、何よりARMYの皆さんの応援が大きな力となり、自信もたくさんもらえた。僕が心配していたよりもはるかに情熱的に呼応してくれて感謝しており、僕の体力さえあればARMYの皆さんと最後まで一緒に飛び跳ねて遊べるという気がした。
――公演を一週間後に控えた今、最も大きく感じる感情
ARMYの皆さんにとても会いたい。今回の公演はARMYの皆さんに会いたいという気持ちから始まった。ARMYの皆さんを信じて最善を尽くして準備している。初公演のように緊張もするが、待っていてくれた皆さんに再び会えると思うとワクワクする気持ちの方が大きい。何よりも僕もARMYの皆さんも心ゆくまで楽しんで飛び跳ねて遊べる時間になればと思う 。
――今回の公演を100％楽しむためのポイント
アンコールコンサートであるだけに、すべての瞬間をARMYの皆さんと一緒に作りたい。最初から最後まで集中して楽しんでくれることを願う。もっと近くでARMYの皆さんに会えるさまざまな方法を考えている。何よりも観客の方の応援の声が公演を完成させると思う。振り返った時「Run Jin」ツアーが皆さんの記憶の中で幸せで楽しい思い出として残ってくれたらうれしい。僕もその気持ちで一生懸命準備し、会える日を待っている。そして元々もよく飛び跳ねて遊んでくれるが、今回もジャンプジャンプできる体力だけをしっかり持ってきてくれると本当に良いと思う。「Run Jin」は跳びながら見てこそ醍醐味だ（笑）。
――――――――――――――――
所属事務所BIGHIT MUSICは「ARMYの皆さまが送ってくださった声援に感謝する。アンコールファンコンサートには特別なステージが準備されているので大いに期待してほしい」とコメントしている。
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』は、6月に韓国・高陽で幕を上げたファンコンサートの締めくくりとなるステージである。JINは初のソロファンコンサートツアーで、日本、アメリカ、ヨーロッパなど9都市で計18回の公演を行い、世界中のARMYと交流した。
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、BTS公式YouTubeコンテンツ「Run Jin」のコンセプトを拡張して構成されている。JINは歌はもちろん、ファンと共に楽しむゲームや仮装イベントを通じてファンコンサートの新しい地平を切り開いたという評価を得た。
JINはロンドンのO2アリーナ（The O2 arena）で公演を開催した初の韓国アーティストであり、米・アナハイムのホンダセンター（Honda Center）では韓国アーティスト歴代最多観客を動員した。さらに、ダラスのアメリカン・エアラインズ・センター（American Airlines Center）では全席を完売させ、同会場で初めて完売を達成した韓国アーティストとなった。
【写真】公演では…ファンが選んだ衣装で制服姿も披露したBTS・JIN
JINは公演を控え、所属事務所BIGHIT MUSICを通じて期待感を一層高める一問一答を公開した。
前回の公演でARMY（BTSファンの呼称）の方々が歌を歌い、僕がタイトルを当てるコーナーがあった。ファンの方々の中に「私たちが歌をあまり上手に歌えず残念だった」と書かれた方がいた。そして「今回はその部分をもっと一生懸命準備してみる」とも書いていた。僕の基準では皆さん本当に楽しく上手に歌ってくれたと思ったが（笑）。だから本当に期待が大きい。野外公演なので天候が少し肌寒いかもしれないので、暖かく着てきてくださるとうれしい。当日の公演の熱気は僕が責任を持つ。ワクワクする気持ちで来てくれることを願う。
――前回のツアーと比較して変わった点
6月の韓国・高陽（コヤン）ファンコンサートより規模をさらに拡張し、観客の方々ともっと近くで呼吸できるステージを準備した。また、メドレー曲の構成も新しく変えたので、気に入ってくれるか少し心配だ。本当に久しぶりに歌う曲もある。ARMYの皆さんがこの歌を覚えているか少し気になる。今回だけ見られる特別な演出もあるので期待してくれても良いと思う。
――前回のツアーで最も大きく学んだ点
初めてソロファンコンサートツアーを行い、各都市のARMYの皆さんに会うことができて本当に幸せだった。1人で引っ張っていく公演なのでプレッシャーもあったが、回を重ねるにつれてステージをどうしたらもっと安定的に進めることができるかたくさん学んだ。体力の配分やコンディション調整にももっと気を配るようになり、何よりARMYの皆さんの応援が大きな力となり、自信もたくさんもらえた。僕が心配していたよりもはるかに情熱的に呼応してくれて感謝しており、僕の体力さえあればARMYの皆さんと最後まで一緒に飛び跳ねて遊べるという気がした。
――公演を一週間後に控えた今、最も大きく感じる感情
ARMYの皆さんにとても会いたい。今回の公演はARMYの皆さんに会いたいという気持ちから始まった。ARMYの皆さんを信じて最善を尽くして準備している。初公演のように緊張もするが、待っていてくれた皆さんに再び会えると思うとワクワクする気持ちの方が大きい。何よりも僕もARMYの皆さんも心ゆくまで楽しんで飛び跳ねて遊べる時間になればと思う 。
――今回の公演を100％楽しむためのポイント
アンコールコンサートであるだけに、すべての瞬間をARMYの皆さんと一緒に作りたい。最初から最後まで集中して楽しんでくれることを願う。もっと近くでARMYの皆さんに会えるさまざまな方法を考えている。何よりも観客の方の応援の声が公演を完成させると思う。振り返った時「Run Jin」ツアーが皆さんの記憶の中で幸せで楽しい思い出として残ってくれたらうれしい。僕もその気持ちで一生懸命準備し、会える日を待っている。そして元々もよく飛び跳ねて遊んでくれるが、今回もジャンプジャンプできる体力だけをしっかり持ってきてくれると本当に良いと思う。「Run Jin」は跳びながら見てこそ醍醐味だ（笑）。
――――――――――――――――
所属事務所BIGHIT MUSICは「ARMYの皆さまが送ってくださった声援に感謝する。アンコールファンコンサートには特別なステージが準備されているので大いに期待してほしい」とコメントしている。
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』は、6月に韓国・高陽で幕を上げたファンコンサートの締めくくりとなるステージである。JINは初のソロファンコンサートツアーで、日本、アメリカ、ヨーロッパなど9都市で計18回の公演を行い、世界中のARMYと交流した。
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』は、BTS公式YouTubeコンテンツ「Run Jin」のコンセプトを拡張して構成されている。JINは歌はもちろん、ファンと共に楽しむゲームや仮装イベントを通じてファンコンサートの新しい地平を切り開いたという評価を得た。
JINはロンドンのO2アリーナ（The O2 arena）で公演を開催した初の韓国アーティストであり、米・アナハイムのホンダセンター（Honda Center）では韓国アーティスト歴代最多観客を動員した。さらに、ダラスのアメリカン・エアラインズ・センター（American Airlines Center）では全席を完売させ、同会場で初めて完売を達成した韓国アーティストとなった。