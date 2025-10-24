お風呂上がりの乾燥肌に！顔と体の両方に使える「水分ミスト」アイテム3選
寒い季節こそ、肌見せ服からのぞくデコルテや脚の透明感や触れたときに感じる肌のふわもち感に魅了されるもの♡ 今回は、加藤ナナとともに、顔と体の両方に使える「水分ミスト」アイテムを3つご紹介します。見た目の美しさも、触れたときの心地よさもかなえてくれる優秀アイテムをぜひチェックしてみて！
水分ミストでたっぷり全身保湿
お風呂上がりの肌は、急速に乾燥していくもの。失われはじめた水分を超特急で補って、しっかりうるおいで満たすためにシューッと吹きかけるだけでOKなミストがベスト！
顔と体の両方に使えるもので、全身くまなく保湿を。
Item 【ナリス化粧品】メゾン ド カーム ブライトニング ミストセラム ローズムスク
水分と油分を同時になじませられるミスト状ミルク美容液。
Item 【unlabel】アンレーベル ラボ V ディープモイスチャーミスト
つるんとした肌へ導くビタミンC誘導体を配合。肌がゆらいだときにも安心な低刺激設計。
Item 【NEROLILA】ブルーミングシャワー
国産の天然水に、保湿成分としてジャパニーズネロリやダマスクローズを配合。うっとり気分でケアできる。
撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗