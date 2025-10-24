ＲＩＺＩＮは２４日、オフィシャルアンバサダーを務めるモデルのくるみこと蒼瀬くるみ（３１）が「メニエール病」と診断され、治療に専念するため「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１２ ｉｎ ＫＯＢＥ」（１１月３日、ジーライオンアリーナ神戸）や、プロモーションイベント等への出演を見合わせると発表した。９月に体調不良で医師の診察を受けたところ、診断されたという。同大会の解説は、ＲＩＺＩＮガール２０２５のキャプテンを務める武井さらが代役を務める。

くるみは団体を通じ、コメントを発表。「先月体調が悪くなって、病院に行ったらメニエール病と診断されました。今はもうお薬をもらって病院にも行ってだいぶ元気なんですけど、今回の１１月大会は大事をとってお休みすることになりました。その前のバラ呼びとかも、今回はお休みさせてもらっています。当日も武井さんがピンチヒッターになってくれるということで。武井さん、ありがとうございます。私も早く元気になって、まあもう元気なんですけどもっと元気になって、早く皆さんに会えるのを楽しみにしています。久々に今回はＰＰＶで大会を観ようと思っています。皆さんに早く会えるのを楽しみに頑張ります」と報告した。