WEST.神山智洋の結婚発表に反響続々 STARTOで今年4人目「関西勢が続いてる」「びっくり」
【モデルプレス＝2025/10/24】WEST.の神山智洋（32）が10月24日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTを通じて、一般女性と結婚したことを発表。ネット上では、反響が続々と寄せられている。
【写真】WEST.神山智洋、ヘアカラーで大胆イメチェン
神山は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と結婚する運びとなりましたことをご報告申し上げます」と発表。「ファンの皆様、関係者の皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、引き続き精進してまいります。至らない点も多々あるかと存じますが、今後とも、ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します」と伝えている。
STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの結婚発表は今年で4人目。1月にはWEST.のメンバーである桐山照史が、元バレーボール日本代表の狩野舞子との結婚を発表。2月には、SUPER EIGHTの大倉忠義が一般女性との結婚と、お相手の第1子妊娠を報告。同じくSUPER EIGHTの村上信五も10月14日に一般女性との結婚を発表している。
結婚ラッシュを受け、SNSでは「関西勢が続いてる」「びっくり」「神ちゃん幸せになってね」「どんどん結婚していく」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆神山智洋の結婚発表に反響
