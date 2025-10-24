俳優の佐藤二朗が２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。共演歴のある中で最もきれいだと思った女優の実名を明かす一幕があった。

この日の番組で、これまでの数々の女優との共演について聞かれると「もちろん女優さんとの共演歴は多いですけど、本当にきれいな顔をしてらっしゃるわけですよ、やっぱり」と話し出した佐藤。「でも、完全に同業者なんで、そういう（異性としての）目では見ない。みんな尊敬する女優だけど、そういう風には見たことないです。一切ないです」ときっぱりと続けた。

それでも「この人、きれいだなってのはありますね。ただ、共演してる時は気づかないの。テレビで見てる時とかに（気づく）」と続けたところでＭＣのミッツ・マングローブに「どなたが？」と聞かれると「共演された中で皆さん、いずれもアレ（きれい）ですけど、僕は田中美佐子さん」と実名を挙げた。

その上で「普段もぶっちゃけて話をして下さって。僕がちょうど子供を妻とつくることを悩んでいて。なかなかできないからって時に美佐子さんは、その頃、出産されていて。こうすればいいよ、ああすればいいよっていうのを２人だけのシーンだったんですけど、スタッフもいる前で、すっごい話してくれて」と回顧。

「なんて、いい人なんだと思って。かっこいいんですよ。大好きです」と、しみじみ話していた。