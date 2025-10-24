王林、濃いめメイクで“別人級”の美脚ショット「モデル体型すぎて」「どんどんめごぐなるね」
タレントの王林（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。18日に開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN／WINTER』のオフショットを公開した。
【写真】「モデル体型すぎて」“別人級”メイクの美脚ショットを披露した王林
王林は「今回もいっぱいかわいい服着れて幸せ」とつづり、ランウェイの舞台裏で撮影されたと思われる2パターンの衣装姿をアップ。
1着目は、カウボーイハットにショーパンを合わせたウエスタンスタイル。クールな表情と濃いめのメイクで、普段の明るいイメージから一変した“別人級”のビジュアルを見せており、スラリと伸びた美脚が際立っている。
2着目では、サンリオの人気キャラクター・クロミのデザインがあしらわれたパーカーを着用し、カジュアルな一面をのぞかせた。
投稿では「みんなの声も久しぶりに聞けてうれしかったよ またすくに会えますように」（原文ママ）とファンへ向けメッセージをつづっている。
これに対しコメント欄には、「カッコいい」「スタイリッシュ」「美しすぎる」「モデル体型すぎて」「どんどんめごぐなるね」「カラコンも入っててメイクもかっこよくキマってる」など、さまざまな反響が寄せられている。
