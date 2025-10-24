正月にかかせないもち。そのもちに使われるもち米の新米が出回り始めていますが、主食用のコメと同様に価格が高騰しています。



書き入れ時を前に頭を悩ませる県内のもち販売店やもち米を作っている農家の反応です。



立ち上る湯気のなか、もちつき機の音が響きます。



県内のもち販売店で作る組合の会長を務めている滑川市のせんぼ製菓舗です。早朝から、もちや赤飯づくりに大忙しです。



もち好きと言われる富山県民。富山市は、去年の全国家計調査でもちの年間支出額が全国の都市で1位です。





この店が使っているのは、すべて県産のブランドもち米、新大正もち。店頭やスーパーでの販売、冠婚葬祭など、長年手ごろな価格で需要に応えてきましたが、今年は状況が違うといいます。せんぼ製菓舗 千保一郎さん（県餅業組合 会長）「一番心配なのは正月のもちだって全部確保できるかどうか分からない」もち米が品薄状態で価格が高騰しているうえ、量も十分に確保できるかどうか分からないというのです。JA全農とやまが農家に支払う概算金は、今年産の新大正もちは60キロあたり2万8000円。去年よりも1万1500円高くなっています。せんぼ製菓舗では、もち米の仕入れ費用がこれまで年間200万円ほどでしたが、今年はさらに100万円以上増える予想です。千保さんは、人件費や燃料費も上がるなか、もち米高騰で業界全体の経営がさらに厳しくなることを懸念しています。県餅業組合 千保一郎会長「皆さん大変なんじゃないかなと。それが即（販売価格に）転嫁されればいいんでしょうけれども、あまり高くして、その分もち離れが起きれば我々の生活にも直接関係がありますので、何とか我慢をしながら少しでも安く提供したいという気持ちでおります」一方、生産農家ももち米の現状に複雑な思いを抱えています。南砺市の農事組合法人ファーム八乙女は、15ヘクタールの田んぼで新大正もちを栽培しています。新米の販売は先週から始めました。ファーム八乙女 澤田秀継組合長「今年、台風一回も来なかったから（稲が）倒れることもなく、品質も良好でとれたと思います」しかし、浮かない表情には訳が。ファーム八乙女 澤田秀継組合長「もちはどちらかというと毎日食べるものじゃないですから、需要と供給のバランスで年によって値段が上下するんですけど、最近はもち（米）を作るのに手間がかかりますから、生産者が少なくなってきていますので」主食用のコメに比べ、もち米は栽培も品質管理もいっそう手間がかかり、もち米栽培を止める農家が全国的に増えているといいます。さらに今年、県内では主食用のコメの概算金が過去最高額になりました。こうした状況を受けてもち米から転換する農家もあり、品薄が価格高騰に拍車をかけているというのです。直売も行っているファーム八乙女では、悩んだ末、新米30キロあたりの価格を税込みで1万9980円と去年のおよそ4割増しにしました。農業資材の高騰や人件費を考えれば十分な金額ではないといいますが、もちの販売価格に与える影響も気になります。ファーム八乙女 澤田秀継組合長「大事な日本の文化もなくしたく ないしね。今年だけじゃなくて来年、再来年ずっと続けていかんなんですから（農業が）継続できるような価格であればよいのかなと思います」正月には欠かせないもちだけに、これからの時期、価格が気になりますね。毎日食べる主食用に比べ、もちは需要が見通しにくく、価格が変動します。なんとか安定した価格になってほしいというのが、農家ともち店の本音のようです。