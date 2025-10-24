【義母のスパイ、正体は！？】同居スタート！義母の小言がうるさくて疲れる…＜第3話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第3話 思ってたんと違う
【編集部コメント】
ほら〜、言わんこっちゃない……。この漫画を読んでいる皆さんの心の声が聞こえてくるようです。お義母さんにとってレオくんは血縁者ですが、チヒロさんとは赤の他人です。赤の他人同士が一緒に暮らすことの大変さを、もっと同居前にシミュレーションしておくべきでしたね。多くの人はそれがわかっているから、同居に対してあまりいいイメージを持っていないというのに……。チヒロさんやマナブさんが「考えなし」なのか「究極のポジティブ」なのか。これからのお話で見守っていきましょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
