¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¤«¤é£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿·òÂç¹âºê¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤¬µåÃÄ¤Î»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç³èÌö¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡¦£±£·ÈÖ¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²£´Æü¤Ë·òÂç¹âºê¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤Î¥µ¥Ö¥íー´ÆÆÄ¤ÈÃ´Åö¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤ÉµåÃÄ´Ø·¸¼Ô£µ¿Í¤Ç¤¹¡£ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï¡¢ºÇÂ®£±£µ£¸¥¥í¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢À¤Âå¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥óÅê¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡££²Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥à¤ò¸©Àª½é¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ö¥íー´ÆÆÄ¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö¹î¸Ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¸ò¾Ä¸¢³ÍÆÀ¤Î»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¡£´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ëº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ¡¦£±£·ÈÖ¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥×¥í¤Ç¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£